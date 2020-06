Conca dei Marini onora Sant’Antonio da Padova / Programma religioso

Conca dei Marini si appresta a vivere la festa Patronale di Sant’Antonio da Padova il prossimo sabato 13 giugno.

A causa delle regole da seguire anticoronavirus, quest’anno la festa Patronale si svolgerà in maniera diversa rispetto gli scorsi anni. Ad esempio, la tradizionale processione per le vie del paese non potrà avere luogo ma le Sante Messe saranno molte di più per consentire a tutti di prendere parte alla funzione religiosa.

Come ha reso noto don Andrea Alfieri, parroco di Conca dei Marini, nel rispetto delle direttive ricevute, dal momento che i posti in Chiesa sono 36, saranno celebrate 6 Celebrazioni Eucaristiche.

Prima dell’ingresso in chiesa i volontari del servizio d’ordine aiuteranno nell’espletamento delle misure necessarie, così come previsto dalla normativa anti Covid e, qualora le condizioni meteo lo permettano, le Sante Messe saranno celebrate sul sagrato.

PROGRAMMA RELIGIOSO

Fino a giovedì 11 giugno:

ore 18.45 – Rosario

19.30 – Tredicina in onore di S.Antonio e Santa Messa. A seguire Adorazione Eucaristica

Venerdì 12 giugno:

ore 19.00: Primi Vespri

ore 19.30: Santa Messa

Sabato 13 giugno – Festa del Celeste Patrono:

ore 6.00: suono a festa delle campane di tutte le chiese

ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30 – 20.00: Sante Messe

Domenica 14 giugno – Solennità del Corpo e del Sangue di Cristo:

ore 10.00 – Chiesa Parrocchiale di S.Pancrazio M.: S.Messa. A seguire Adorazione Eucaristica.

ore 19.30 – Chiesa Parrocchiare di San Giovanni Battista: S. Messa. A seguire Adorazione Eucaristica.