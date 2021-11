Compie 108 anni: Felice è l’uomo più longevo della Campania

Felice Magliano è l’uomo più longevo di tutta la Campania. Il nonnino campano, che ha spento ieri 108 candeline, è di San Giovanni a Piro, nel Golfo di Policastro.

Felice, oltre ad essere il più longevo della Campania, è anche il tredicesimo più longevo di tutta l’Italia.

Un appuntamento importante per uno degli uomini più longevi del Bel Paese che insieme ad altri centenari è stato scelto dal professore Valter Longo, uno dei maggiori esperti nel mondo che studia i fattori della longevità, nutrizione e salute, come protagonista di un documentario che ha girato tra Sardegna, Calabria e Cilento.

“Oggi il nostro Zio Felice – testimone delle brutture e delle bellezze occorse tra due secoli – compie 108 anni. Auguri affettuosi di vero cuore a nome dell’intera Comunità. Un grande abbraccio – ha scritto il primo cittadino di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo”.

Il segreto di zio Felice

Come riporta Il Giornale del Cilento, Felice ha partecipato alle campagne di guerra in Libia, Albania e Montenegro e che ha conosciuto anche la deportazione. E’ stato fatto prigioniero infatti il 10 settembre del 1943 per poi essere libero il 10 maggio del 1945. Un lungo periodo che l’ha segnato profondamente e per il quale ha avuto l’onore di ricevere dal Colonnello Gabriele de Feo del Comando forze operative Sud di Napoli la medaglia al merito per le campagne di guerra del 1940-1945.

Felice, da tutti chiamato “zio Felice” in paese ha un segreto riguardo la sua longevità: “mangiare solo prodotti genuini provenienti dalla propria terra e mantenersi sempre in movimento”. “Non ho mai utilizzato l’automobile – dichiara l’ultracentenario a il Giornale del Cilento– e ho mangiato sempre prodotti genuini”. A festeggiarlo oggi a San Giovanni a Piro c’erano le sue due figlie, i sei nipoti e i sette pronipoti. Un’intera famiglia orgogliosa e felice di stringersi attorno al loro importante punto di riferimento.