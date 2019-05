Come un gatto in tangenziale: trama e attori film in onda su canale 5

Questa sera sarà trasmesso su Canale 5 il film Come un gatto in tangenziale, diretto da Riccardo Milani e uscito nel 2017.

Come un gatto in tangenziale: trama

Si tratta di una divertentissima commedia che racconta la storia di Giovanni, che lavora per un think tank per conto del Parlamento europeo.

Si tratta di uno studio sulla situazione delle periferie italiane a cui verranno concessi fondi a sostegno di attività imprenditoriali per persone in difficoltà economica.

Una volta che il protagonista è rientrato da Bruxelles, scopre che la figlia tredicenne Agnese si è fidanzata con Alessio, un coetaneo che viene da un difficile quartiere della capitale: Bastogi.

A questo punto Giovanni comincia ad inseguire la figlia e così incontra Monica, la madre di Alessio. Un incrocio non proprio felice visto che lei gli frantuma il parabrezza dell’auto con una mazza da baseball.

Una volta giunto nel palazzo in cui abitano Monica e Alessio, Giovanni tenta di dissuadere la figlia dal frequentare gente di così bassa estrazione sociale. Nemmeno Monica è entusiasta all’idea che il figlio si fidanzi con una persona altolocata, così Giovanni cerca di allearsi con la donna per far ragionare i ragazzi.

Inizieranno così una lunga serie di avventura che finiranno per avvicinare le vite dei protagonisti.

Come un gatto in tangenziale: cast

Cast di altissimo profilo che vede tra i partecipanti alcuni grandi attori della commedia nostrana.

I protagonisti del film, infatti, sono: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Claudio Amendola.