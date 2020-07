Come Sorelle: trama, anticipazioni, cast e attori questa sera 22 luglio Canale5

Questa sera su Canale 5 torna l’appuntamento con la nuova fiction dal titolo Come Sorelle che terrà compagni a milioni di persone per 8 puntate.

Come Sorelle: trama

Al centro della storia una giovane ereditiera e futura sposa: Gencer. La ragazza scopre di avere due sorelle. Gencer sta per sposare Tekin Malik, l’uomo che ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre. Poco prima delle nozze riceve una lettera, che le rivela che sarebbe stata adottata e avrebbe due sorelle: Deren e Çilem. Sconvolta, Ipek decide di invitarle al matrimonio per conoscerle.

Fare luce sul passato è il desiderio delle tre donne, che – costrette per un imprevisto a rimanere sull’isola dell’Egeo scelta come scenografica location della cerimonia – intendono conoscersi a fondo e ricostruire i pezzi mancanti della loro vita. Ma ogni volta che si avvicinano alla verità, arrivano nuovi ostacoli.

Come Sorelle: Anticipazioni 22 luglio

Sinan viene accusato dell’omicidio di Tekin, ma poi rilasciato per mancanza di prove con l’obbligo di non lasciare la città. Cahide decide di scendere a patti con Cemal: lo sposerà, se lui starà lontano dalle sue figlie.

Ma l’accordo tra loro non si concluderà, perché Gulistan avverte Cahide che Cemal non ha alcuna intenzione di uscire dalla vita delle sue ragazze. Nel frattempo, Azra e Cilem si incontrano per caso in un ristorante a Izmir e Cilem le giura che si vendicherà. Ipek, grazie a l’aiuto di Refik, è sicura di riuscire a pagare la prima delle tre rate del debito contratto da suo marito Tekin

Come Sorelle: cast

I protagonisti della serie tv sono: Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Elifcan Ongurlar, Melis Sezen, Özge Özacar, Burak Yamantürk, Burak Çelik, Melih Selçuk, Renan Bilek, Hülya Duyar, Çiçek Acar, Burak Demir e Yurdaer Oku.