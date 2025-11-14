In vista del periodo festivo, il palinsesto Mediaset sarà rivoluzionato: le indiscrezioni rivelano il grande ritorno di una soap che ha tenuto gli italiani incollati allo schermo.

Novembre si avvia nella sua seconda metà e le festività sono in arrivo. Ciò significa grandi novità anche dal punto di vista televisivo. Come accade ogni anno, i palinsesti delle reti ammiraglie vengono modificati, adeguandosi alle vacanze dei programmi di punta.

Sul fronte Mediaset, il pubblico si preparerà a salutare momentaneamente alcune delle trasmissioni più amate del daytime feriale e del fine settimana. Si parla, in particolar modo, delle produzioni di Maria De Filippi. Uomini e Donne e Amici 25 si prenderanno una pausa nei giorni di festa, ritornando poi con le nuove puntate a gennaio.

Il compito di trovare dei validi sostituti spetta ai vertici, che questa volta hanno scelto di seguire l’ondata di successo delle serie tv a cui regaleranno ampio spazio. Nello specifico, le più famose dizi turche troveranno posto nel pomeriggio di Canale 5, come nel caso di La forza di una donna.

Le puntate saranno prolungate diventando un “traino” di ascolti per il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi, Dentro la Notizia. La soap continuerà a mantenere il suo lungo appuntamento del sabato e si collocherà occasionalmente anche di domenica per fronteggiare la concorrenza di Domenica In in assenza di Amici 25.

Non è questa l’unica serie proveniente dalla Turchia che intratterrà il pubblico con le sue vicende. Recenti indiscrezioni hanno annunciato il ritorno di un serial drammatico che è stato apprezzato nel periodo estivo. Grandi sorprese in arrivo per i fan.

Grande ritorno in prima serata: quale dizi sbarca in tv a dicembre

Mediaset continua a credere fortemente nei prodotti turchi e investe nelle dizi che riescono a portare a casa ottimi risultati. Questo anche grazie alla varietà di tematiche trattate e di generi, capaci di spaziare dalle più romantiche soap ai drammatici serial ricchi di colpi di scena.

É approdata il 28 luglio su Canale 5 Io sono Farah, produzione turca con protagonista l’attrice Demet Ozdemir. La serie racconta la storia di Farah, una ragazza iraniana di ventotto anni fuggita in Francia e di suo figlio gravemente malato.

Nonostante un ottimo debutto in termini di ascolti, la messa in onda della soap è stata sospesa e le puntate sono state successivamente pubblicate sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Per i fan è arrivato il momento di tornare a seguire gli sviluppi delle vicende. Io sono Farah tornerà su Canale 5 in prima serata venerdì 5 dicembre.

La soap prenderà così il posto prima occupato da Tradimento, che saluterà il pubblico con il suo attesissimo gran finale nell’ultima settimana di novembre. Si attendono quindi gli intrighi che torneranno ad essere protagonisti nella soap, sulla quale sono già disponibili le prime anticipazioni.

Nelle prossime puntate, Farah rivelerà a Tahir di aver dovuto abbandonare l’Iran perché ha ucciso il padre di Kerim. Lui proporrà di sposarla, promettendole che farà il possibile affinché il bambino risulti suo figlio. Un imprevisto però, è pronto a cambiare nuovamente le carte in tavola.