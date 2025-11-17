Arriva in trasferta sull’ostico campo di Pellezzano contro il Città di Fisciano il primo storico punto del Tramonti Calcio: match valevole per la 3ª giornata del Campionato di Terza Categoria del girone A.

Sul terreno di gioco del Nuovo Centro Sportivo Casignano il match si conclude con il risultato di 1-1 con la squadra di Mister Coccorullo, che ha da recriminare per diverse occasioni mancate nel finale.

Prima fase di gioco in cui le due squadre cercano di coprire bene il campo senza scoprirsi troppo, il Tramonti con il palleggio cerca di avanzare, mentre il Città di Fisciano cerca di tenere il baricentro basso coprendo la propria porta. Primo tempo che va in archivio sullo 0-0.

La ripresa parte con il Tramonti che cerca di premere sull’acceleratore ma a passare in vantaggio è il Fisciano. Calcio d’angolo che vede Auciello siglare il vantaggio per i padroni di casa con un imperioso stacco aereo.

Il Tramonti non demorde e cerca subito di trovare il pari che arriva con Santelia, che servito da Falcone, porta il risultato in parità. Il Tramonti spinge sulle ali dell’entusiasmo cercando più volte la rete del sorpasso, diverse occasioni per la squadra biancoverde vengono sventate dalla retroguardia del Fisciano. É ancora con Santelia, ben piazzato in area, che trova il legno a negargli la seconda gioia personale e la rete del sorpasso.

Ottima prestazione per la squadra di Mister Coccorullo che evidenzia il lavoro svolto nelle ultime settimane e i miglioramenti messi in mostra sul campo. Ora testa al prossimo impegno che vedrà il Tramonti Calcio impegnato nel match casalingo contro il Castelvernieri.