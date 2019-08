Cilento: dal 10 Agosto al rifugio Cervati prende il via “Eleviamo la cultura”

Sabato 10 agosto il Rifugio Cervati e la sottosezione Cai di Montano Antilia hanno organizzato Eleviamo la Cultura, un evento in collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il comune di Piaggine e il Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano. Per il terzo anno consecutivo il Rifugio Cervati di Piaggine è risultato idoneo alla candidatura per la rassegna nazionale Rifugi di Cultura improntata sulla valorizzazione delle Terre Alte e il tema di questa edizione sarà “Letteratura e Montagna”.

Nel corso dell’iniziativa verrà presentato il libro “Cervati Lo spirito di una generazione fantastica” di Francesco Domini e verrà inaugurata la biblioteca più alta della regione Campania intitolata a Sabatino Landi, pietra miliare dell’escursionismo del nostro territorio.

Durante il mese di settembre i ragazzi del Rifugio Cervati prenderanno parte ad una giornata di formazione organizzata dal Cai dedicata alla catalogazione dei libri e alla gestione della biblioteca.

L’enogastronomia rurale e la musica popolare allieteranno la giornata mentre Antonio Matrella, allevatore di Piaggine, allestirà l’angolo del pastore con caseificazione in diretta e i suoi formaggi ovicaprini saranno i protagonisti.

Gli organizzatori hanno invitato i partecipanti, le amministrazioni locali e i rappresentanti politici, civili e religiosi a donare un libro per arricchire ulteriormente la biblioteca del Rifugio Cervati. Numerose le adesioni già pervenute.

“Ogni anno ci ritroviamo per questo importante appuntamento – ha dichiarato Enzo Di Gironimo del gruppo Terre Alte – che rappresenta per noi il marcato tentativo di far conoscere il territorio pedemontano in una prospettiva di crescita turistica. Le strutture come il Rifugio Cervati sono un avamposto fondamentale per offrire ospitalità agli escursionisti e ai frequentatori della montagna.”

“Il Cai si impegnerà – ha aggiunto Andrea Scagano presidente della sottosezione di Montano Antilia – affinchè la biblioteca del Rifugio rientri nella rete nazionale delle biblioteche sezionali del CAI. In questo modo siamo convinti che si possa creare un circuito virtuoso di scambio culturale che faccia crescere anche la nostra giovane realtà associativa.”

“La prima biblioteca di rifugio della Campania – ha precisato Maria Giovanna Canzanella, coordinatrice nazionale del circuito BiblioCAI delle biblioteche sezionali del CAI – viene ad arricchire un piccolo ma pregevolissimo gruppo di iniziative analoghe, nate ad opera del CAI, cominciate con la creazione della biblioteca più alta d’Europa alla Capanna Margherita sul monte Rosa. Il Monte Cervati, con questa biblioteca, aggiunge prestigio alla sua indiscutibile bellezza naturale.”

“Il comune di Piaggine – ha sottolineato il sindaco Guglielmo Vairo – ha sposato da subito l’iniziativa del Rifugio Cervati e del Cai affinchè nel nostro territorio si potesse realizzare questa eccezionale biblioteca. La storia del nostro paese merita di essere scoperta, amata e trasmessa alle giovani generazioni con la speranza di rispolverare quel tenace senso di appartenenza e di identità che ci ancora saldamente a questa borgo all’ombra del Cervati. Per tale ragione abbiamo donato una serie di volumi che narrano il ruolo storico di Piaggine in un territorio, quello del Parco Nazionale, con una spiccata vocazione montana.”

“Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha donato una serie di pubblicazioni scientifiche – ha commentato il Presidente Tommaso Pellegrino – che svelano la magica identità di un territorio caratterizzato da un’accentuata biodiversità spontanea e coltivata, da una flora e una fauna unica nel suo genere e da paesaggi incantevoli e variopinti che incorniciano la storia millenaria della nostra Terra.”