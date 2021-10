Ciambellone marmorizzato: la ricetta più amata dai bambini

Il ciambellone marmorizzato è un dolce perfetto da inzuppare nel latte e da gustare a colazione o a merenda.

Questo dessert si ottiene miscelando l’impasto bianco neutro e l’impasto nero al cacao ottenendo cosi, un risultato strepitoso.

Il ciambellone maromizzarto ha origini molto antiche si narra che sia nato in Germania, quando uno cuoco importante, volle aggiungere una modesta quantità di cacao all’impasto classico.

Cosi è nato questo meraviglioso involucro di dolcezza che è ben presto entrato a far parte dei dolci tradizionali italiani.

3 uova

250 gr di zucchero

100 ml di olio di semi

250 ml di latte

250 gr di farina

1 bustina di lievito per dolci

2 cucchiai cacao amaro

Preparazione:

Per prima cosa in una ciotola montate a neve le uova con lo zucchero, più sbatterete il composto più la consistenza finale del dolce sarà soffice.

Di solito per raggiungere un ottimo risultato basteranno 10 minuti, passato il tempo necessario aggiungete l’olio di semi e il latte.

Con l’aiuto di una spatola da cucina versate la farina e il lievito setacciato. Amalgamate il tutto fino a quando non ci saranno più grumi.

Prelevate un quarto di impasto ed adagiatelo in una altra ciotola dova inserirete i due cucchiai di cacao amaro.

Mescolate per bene fino a quando la miscela non sarà liscia e vellutata. A questo punto inserite l’impasto bianco in una teglia per ciambelle imburrata ed infarinata.

Dopo di che aggiungete anche il composto al cacao. Dopo averlo versato in teglia con l’aiuto di un legnetto da spiedini cercate, di miscelare leggermente i sue composti.

Infornate per 30 minuti a 185 gradi. Il ciambellone marmorizzato è pronto per essere gustato.