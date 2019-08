Christian De Sica ad Amalfi: per lui colazione golosa alla Pasticceria Pansa / Foto

L’attore, regista, comico e showman, Christian De Sica ha deciso di trascorrere il Ferragosto in Costiera Amafitana.

Non è la prima volta che De Sica si reca nel nostro splendido territorio, anzi, possiamo definirlo un habitué non solo della Costiera Amalfitana ma della Campania in generale. L’attore è molto legato alla nostra terra e sono anni che, appena può, non perde l’occasione per recarsi in vacanza.

In questi giorni l’attore è impegnato a Napoli con le riprese di un nuovo film insieme a Carlo Buccirosso e già ieri sera è stato avvistato ad Amalfi.

E così questa mattina De Sica si è concesso anche una colazione golosa alla storica Pasticceria Pansa di Amalfi, ubicata nella centralissima Piazza Duomo.

Dopo la colazione non poteva mancare nemmeno la consueta foto di rito che De Sica ha concesso con grande gioia prima allo staff addetto alla vendita e poi in laboratorio con i maestri pasticcieri dove ha anche “messo le mani in pasta”.

Le foto sono state pubblicate sulla pagina Facebook della Pasticceria Pansa accompagnate dalla didascalia “E a Ferragosto a colazione si ride di “gusto” con il grandissimo Cristian De Sica”.

Un gradito ritorno dunque quello di Christian De Sica in Costiera Amalfitana dopo circa due anni di assenza.