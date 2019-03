Chocolate Days: a Salerno è festa del cioccolato fino a domenica / Programma

Parte domani a Salerno la festa più golosa dell’anno: il Chocolate Days. L’evento, organizzato da Claai Imprese, in collaborazione con Il Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e Tanagro legno Idea, con il patrocinio del Comune di Salerno e della Camera di Commercio di Salerno si svolgerà sul lungomare cittadino dal 29 al 31 marzo.

La più gettonata kermesse sul vero cioccolato italiano, che segna in città a Salerno la quinta edizione della Festa del Cioccolato Artigianale “Chocolate Days”, si propone di promuovere le proprietà benefiche del cioccolato artigianale rappresentando allo stesso tempo un’occasione unica per acquistare prodotti artigianali e sani non reperibili nella grande distribuzione.

I maestri cioccolatieri presenti all’evento salernitano esporranno nelle caratteristiche casette di legno, vere e proprie boutique del gusto, le proprie creazioni artigianali di buon cioccolato, allo stesso tempo non mancheranno gli appuntamenti con i laboratori dedicati alla preparazione di cioccolati e dolci.

Tante le novità per questa quinta edizione un itinerario del cioccolato che attraversa l’asse dolciario d’Italia. Passeggiare tra gli stand dei maestri cioccolatieri provenienti dalla Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, Calabria, Puglia, Molise e Campania, sarà l’occasione per conoscere le diverse specialità in base alla lavorazione, alla scelta del cacao e alla regione di provenienza.

La Festa del Cioccolato artigianale sarà un’eccezionale proposta di gusto di qualità, tra tante opportunità, per i palati più esigenti e raffinati. Cioccolato per tutti i gusti, diverse forme e sapori, ma rigorosamente artigianale: praline semplici e ripiene, creme alla gianduia, sculture di finissimo cioccolato, dalle forme più svariate a quelle ispirate alla festività pasquale.

I maestri cioccolatieri delle diverse regione d’Italia anche per questa edizione di Chocolate Days realizzeranno le proprie creazioni artigianali ed artistiche al cioccolato con l’obiettivo di conquistare il titolo del concorso “Sua Maestà l’Uovo di Cioccolato 2019″. Spetterà ai visitatori che accederanno sul Lungomare di Salerno ammirare e votare la “migliore decorazione delle uova di cioccolato”, decretando l’uovo piu’ bello ed originale.

Assolutamente da non perdere gli show cooking sul cioccolato nello stand dedicato al laboratorio della Claai. Venerdì 29 marzo, alle ore 18, appuntamento con bambini ed adulti con “le tavolette di cioccolato” preparate dal maestro cioccolatiere Aniello Esposito. Sabato 30 marzo, alle ore 11, appuntamento con le ricette con il cioccolato vegano a cura della cuciniera vegana Cristina De Vita, mentre alle ore 18 regina dell’appuramento informativo sarà “La Perla di Giffoni: il croccante Nocciola” a cura dell’azienda agricola Nobile.

Ed ancora domenica 31 marzo, alle 18, il maestro cioccolatiere Aniello Esposito preparerà la torta al cioccolato fino de Aroma. E come per una vera festa che si rispetti non mancheranno attività per i bambini con intrattenimento ed animazione a cura della Ludoteca Pedagogica Micro Nido Enjoy, gestita dalla cooperativa Giovamente di Salerno: ballon art, baby dance, laboratori creativi, sabato e domenica dalle ore 10-13 e dalle ore 16.30-19.30.

Orario di apertura degli stand al pubblico: da venerdì 29 fino a domenica 31 marzo , con orario continuato dalle 10 alle 22. Ingresso gratuito. Per informazioni: 800 97 33 07.