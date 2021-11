Chillo ca nun vo’ sentí fa veré ca nun sente: Il proverbio del 16 Novembre

Chillo ca nun vo’ sentí fa veré ca nun sente. E’ questo il proverbio di oggi 16 novembre.

Andiamo a scoprire qual è il significato dell’amato detto e perché è così tanto amato dalle persone.

Chillo ca nun vo’ sentí fa veré ca nun sente

A chi non sarà capitato nella vita di dire almeno una volta “Chillo ca nun vo’ sentí fa veré ca nun sente”?

La traduzione e il significato del detto sono abbastanza chiari:

A volte bisogna far finta di non vedere, di non sentire: fare finta di non aver capito

frecciatine e risparmiare fiato in risposta a delle frasi inutili e stupide.

L’Almanacco del giorno

1894 – Un violento terremoto, con epicentro a Palmi, colpisce la Calabria

1907 – Il Territorio indiano e il Territorio dell’Oklahoma diventano l’Oklahoma e vengono ammessi come 46º Stato degli USA

1922 – Benito Mussolini presenta al Parlamento il suo governo tenendo il cosiddetto “Discorso del bivacco”

1929 – Viene fondata la Scuderia Ferrari

1945 – Guerra fredda: gli USA importano 88 scienziati tedeschi per lo sviluppo della tecnologia dei missili

1973 – Il presidente statunitense Richard Nixon converte in legge il Trans-Alaska Pipeline Authorization Act, che autorizza la costruzione dell’Alaska Pipeline

1988 – Il Soviet Supremo della RSS Estone dichiara che l’Estonia è “sovrana” ma si ferma ad un passo dal dichiarare l’indipendenza

1996 – Madre Teresa di Calcutta riceve la cittadinanza onoraria degli USA

1997 – Dopo quasi 18 anni di carcerazione, la Repubblica Popolare Cinese rilascia il dissidente Wei Jingsheng, per motivi medici.

2000 – Bill Clinton diventa il primo presidente in carica degli Stati Uniti a visitare il Vietnam

2001 – Esce nelle sale il primo film di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale, diverrà il secondo film nella classifica d’incassi di tutti i tempi

2004 – Il Boeing X-43A della NASA stabilisce un nuovo record di velocità per un aereo: 11200 km/h, vicino a Mach 10

2011 – Dopo alcuni giorni di consultazioni, nasce ufficialmente (prestando giuramento) il governo presieduto da Mario Monti.

Nati oggi:

Valeria Bruni Tedeschi – attrice italiana (16 Novembre 1965)

Alessandro ‘Alex’ Partexano – attore italiano (16 Novembre 1955)

Alex Polidori – attore italiano (16 Novembre 1995)

Clio Zammatteo – truccatrice italiana, nota come conduttrice del programma Clio Make Up (16 Novembre 1982)

Donatella Finocchiaro – attrice italiana (16 Novembre 1970