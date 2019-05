Chiara Ferragni ritorna in Costiera: l’ influencer nella Divina a luglio

E’ una delle influencer più amate e seguite del mondo e a luglio farà di nuovo tappa in Costiera Amalfitana.

Stiamo parlando di Chiara Ferragni, l’imprenditrice e blogger italiana più famosa al mondo nonché moglie di Fedez. La bionda influencer di “The blonde salad”, da poco rientrata dal Washington, ha infatti pubblicato una “storia” su Instagram in cui ha scritto tutte le sue prossime destinazioni da raggiungere per lavoro.

Nella lunga lista delle prossime tappe lavorative di Chiara Ferragni, tra Cannes, Los Angeles, Madrid, Parigi e Tokyo c’è anche la Costiera Amalfitana che l’influencer raggiungerà il 5 luglio per restarci fino al 7 luglio.

La bella bionda influencer aveva già fatto tappa in Costiera Amalfitana nel 2017 quando aveva girato uno spot che la vide testimonial per Tod’s ad inizio luglio per poi ritornarci in vacanza a fine luglio con Fedez.

In quell’occasione i due, allora fidanzati, hanno fatto sognare i loro fan con tantissimi scatti, nel meraviglioso scenario della Costiera Amalfitana. Fedez e Chiara Ferragni si sono mostrati comprensibilmente sorridenti a bordo di una barca a godersi il sole ed il mare della nostra terra.

Fedez e Chiara Ferragni poi vennero immortalati al ristorante Chez Black, il ristorante dei Russo in cui trova riparo ogni anno anche Dezel Washington. Uno di fronte all’altro, i due consumarono una frugale colazione senza però riuscire a passare inosservati. Infatti all’esterno del ristorante si radunarono decine di ragazzi alla ricerca di una foto o di un autografo.