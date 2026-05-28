Ore febbrili per il club di Aurelio De Laurentiis. Il divorzio graduale tra la dirigenza partenopea e Antonio Conte ha lasciato spazio a diverse opzioni per la nuova panchina azzurra caratterizzate da un elevato margine di incertezza. I nomi di Allegri, Italiano e Motta si sono inseguiti per giorni e tutto è stato in bilico fino alla fine. Le probabilità di trasferirsi a Napoli, soprattutto per i primi due, si sono alternate senza sosta con vertiginosa frenesia. Ma l’elevata incertezza sembra ormai risolta grazie alle notizie arrivate nel primissimo pomeriggio di giovedì 28 maggio.

Massimiliano Allegri

Secondo le principali quote sul prossimo allenatore del Napoli, che si trovano anche comparate su www.superscommesse.it, il sostituto di Conte più quotato sembrava essere Massimiliano Allegri. Mercoledì a Montesilvano c’erano stati ulteriori contatti tra De Laurentiis e l’entourage dell’ex Milan per chiudere positivamente l’estenuante trattativa tra le parti. La bozza di contratto prevedeva un biennale da cinque milioni per l’ex rossonero. Entro la fine della settimana il presidente partenopeo avrebbe sciolto le riserve considerando la sua partenza per gli States prevista per il 5 giugno.

Ma qualcosa all’orizzonte è cambiato definitivamente. È una novità che porta il nome del tecnico che ha appena chiuso la regular season in Serie A all’ottavo posto. Un caro, vecchio pupillo di De Laurentiis che in extremis ha sovvertito ogni pronostico.

Vincenzo Italiano

Secondo le indiscrezioni della stampa è proprio l’ex Bologna il nuovo tecnico del Napoli. Il gioco delle possibilità di sedere sulla panchina azzurra tra lui e Massimiliano Allegri sono definitivamente tramontate. Stando alle notizie provenienti da Casteldebole, dove si è tenuto il vertice rossoblù della dirigenza felsinea con Saputo, Fanucci e Di Vaio per definire il futuro della guida tecnica del Bologna, Italiano ha chiesto, e ottenuto, di lasciare il club rossoblù direzione Napoli. L’ostacolo più grande, legato all’indennizzo economico da parte dell’allenatore per una separazione consensuale, sono state superate.

Questo il comunicato ufficiale del club in data 28 maggio 2026: “ll Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera

Definite anche le cifre e le principali condizioni del contratto. Biennale con opzione di rinnovo unilaterale a discrezione della società per un totale di 2,5 milioni a stagione più bonus. Italiano sarà sottoposto anche alle condizioni contrattuali decise dal presidente De Laurentiis di rigenerare i giocatori attualmente rigettati da Antonio Conte.

Thiago Motta

Decisamente remote erano le possibilità che conducevano a Thiago Motta. Nell’ultimo weekend c’era stata una telefonata esplorativa della società partenopea con l’ex tecnico della Juventus. Insomma, un’ulteriore incognita che aveva aumentato inutilmente l’incertezza in casa azzurra. Del resto, ADL sa sempre come sorprendere. Al nuovo Napoli, però, servivano certezze e il profilo di Motta era il meno adatto per le ambizioni di un club che punta a vincere qualcosa già dalla prossima stagione. Non è più necessario attendere la fine di questa settimana. Il presidente partenopeo ha già scelto e ha già sciolto le riserve.

Altri profili

Piuttosto scenografica era sembrata anche l’opzione che portava a Irola del Bournemouth, il tecnico più chiacchierato del momento. C’era stato, in realtà, un interessamento del club azzurro per l’allenatore basco che ha appena portato le Cherries al sesto posto in Premier League, ma Irola ha subito rifiutato con l’idea di restare in Inghilterra, complice l’interessamento del Liverpool e la possibilità di accasarsi al Crystal Palace. O, in ultima istanza, al Milan. Un ipotesi tramontata sul nascere che forse ha permesso di accelerare per ottenere ciò che ADL aveva già scelto da anni: Vincenzo Italiano.