Marta Marzotto è stata una modella e stilista tra le più conosciute del panorama italiano e internazionale.

Grazie alla sua bellezza e al suo talento ha avuto la possibilità di farsi apprezzare da migliaia di persone in tutto il mondo.

Chi era Marta Marzotto: età, marito, figli, morte, carriera e curiosità

Marta Marzotto nacque a ad Albinea il 24 febbraio del 1931. Iniziò a lavorare giovanissima, dapprima come mondina, poi come apprendista sarta e in seguito come modella presso la sartoria delle sorelle Aguzzi, di Milano.

Sfilò anche come mannequin presso l’atelier di alta moda dello stilista Vincenzo Ferdinandi a Roma.

Proprio nell’ambiente della moda, all’inizio degli anni cinquanta, conobbe il conte Umberto Marzotto, comproprietario dell’omonima industria tessile: dopo due anni di fidanzamento si sposarono il 18 dicembre 1954 e dalla loro unione nacquero cinque figli.

Dalla fine degli anni sessanta fu la figura femminile dominante nella pittura e nella vita privata di Renato Guttuso.

Nel 2000 viene nominata cittadina onoraria in segno di lotta alla camorra. Il 29 luglio 2016 dopo una breve malattia, morì a Milano presso la Casa di Cura “La Madonnina”.