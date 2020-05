E’ ormai tutto pronto per l’inizio dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo, senza ombra di dubbio uno dei personaggi più attesi è Virginia Raffaele.

Virginia Raffaele chi è: età, vita privata e carriera della presentatrice e showgirl

Virginia Raffaele è nata il 27 settembre del 1980 a Roma, discendente di una famiglia circense: sua nonna era un’acrobata cavallerizza e gestiva il circoPreziotti.

Cresciuta nel luna park dell’Eur a Roma fondato dai suoi nonni, Virginia si diploma a diciannove anni presso l’Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara.

Dopo aver studiato danza moderna e danza classica all’Accademia Nazionale di Danza, forma con Francesca Milani e Danilo De Santis “Due interi e un ridotto”, trio comico che inizia a farsi notare sulla scena cabarettistica.

Avvia, in seguito, una collaborazione con Lillo e Greg, che si concretizza sia in teatro che in televisione.

Sul piccolo schermo Virginia Raffaelere recita, tra l’altro, in “Compagni di scuola”, con Massimo Lopez, ne “Il commissario Giusti”, con Enrico Montesano, e in altre fiction come “Carabinieri”, “Incantesimo” e “Il maresciallo Rocca”.

A partire dal 2009 lavora con la Gialappa’s Band in “Mai dire Grande Fratello Show”, su Italia 1,proponendo tra l’altro l’imitazione della cantante Malika Ayane e della concorrente del “Grande Fratello” Federica Rosatelli, prima di approdare a La7 a “Victor Victoria”, al fianco di Victoria Cabello, per interpretare la presentatrice meccanica Annamaria Chiacchiera.

A gennaio del 2010 Virginia Raffaele inizia a collaborare con il cantante Luca Barbarossa e il comico Andrea Perroni nella conduzione di “Radio2 Social Club”, programma di Radio2, mentre l’estate seguente entra nel cast di “Quelli che il calcio”.

Torna poi al cinema in “Faccio un salto all’Avana”, con Francesco Pannofino, e “Cara, ti amo” di Gian Paolo Vallati.

Dopo una breve tappa a La7, ospite di “Fratelli e sorelle d’Italia”, torna a “Quelli che”, proponendo, dal 2012, l’imitazione di Nicole Minetti, consigliere regionale del Pdl in Lombardia.

Nell’estate del 2013, dopo essersi aggiudicata il Premio Regia Televisiva come personaggio rivelazione dell’anno, dice addio a “Quelli che”.

Inconfondili le sue riuscitissime imitazioni di personaggi famosi come ad esempio Belen.