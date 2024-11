Powered by

Veronica Berti, seconda moglie del celebre tenore Andrea Bocelli, è una figura fondamentale sia nella vita privata che professionale del cantante. Con una differenza di età di ben 25 anni, la loro storia d’amore ha superato ogni aspettativa, diventando una delle più solide nel mondo dello spettacolo. Ma chi è veramente Veronica Berti? Scopriamo insieme dettagli sulla sua vita, il suo lavoro e il rapporto con il famoso marito.

Come si sono conosciuti

La storia d’amore tra Veronica Berti e Andrea Bocelli inizia nel 2002. Secondo quanto raccontato dalla stessa Veronica, il loro primo incontro fu breve ma intenso. “Mi ha corteggiata per due minuti e mezzo,” ha detto Veronica, sottolineando la rapidità con cui si sono innamorati. Al tempo, Veronica aveva solo 20 anni, e il primo approccio fu sorprendente per lei. “Qualcuno doveva avergli detto che ero una bella ragazza,” ha raccontato a Vanity Fair, “così è venuto a presentarsi. Io gli ho detto: ‘Maestro, per me è un onore conoscerla’, e lui: ‘Perché mi dai del lei, avremo di sicuro la stessa età'”. In realtà, tra i due c’era una differenza di 25 anni, ma questo non ha impedito loro di iniziare una relazione duratura e felice.

Il matrimonio e la famiglia

Veronica Berti e Andrea Bocelli si sono sposati nel 2014, dopo più di dieci anni di relazione. Insieme hanno una figlia, Virginia Bocelli, nata nel 2012. Virginia ha già mostrato un interesse per la musica, seguendo così le orme del padre. Oltre a Virginia, Bocelli ha due figli dal suo precedente matrimonio con Enrica Cenzatti: Amos, nato nel 1995, e Matteo, nato nel 1997. Quest’ultimo ha scelto di seguire la strada del padre, intraprendendo una carriera musicale e guadagnandosi un posto sul palcoscenico internazionale.

Ti potrebbe interessare Come ha perso la vista Andrea Bocelli? La tragica verità

La coppia vive principalmente nella loro splendida villa in Toscana, circondata dalle colline e dalla tranquillità della campagna italiana. Qui, Veronica e Andrea hanno creato un rifugio perfetto per la loro famiglia, lontano dai riflettori e dal caos della vita pubblica.

Il ruolo di Veronica nel lavoro di Andrea Bocelli

Oltre ad essere la sua compagna di vita, Veronica Berti è anche una figura chiave nella carriera di Andrea Bocelli. Manager esperta, si descrive come “un animale da backstage”, sempre pronta a risolvere problemi e a garantire che tutto vada per il meglio durante i concerti e gli eventi. “Me l’ha insegnato mio padre,” ha raccontato, “stai sempre dal lato di quelli che risolvono i problemi e non di quelli che li creano”.

Veronica è riuscita a bilanciare il suo ruolo di moglie e manager, nonostante le difficoltà che questo può comportare. “Dopo tanti anni lavorare insieme, quando si è marito e moglie, non è facile,” ha ammesso. “Credo che la differenza di età alla fine sia venuta a nostro favore. Abbiamo lo stesso carattere, siamo entrambi passionali e fumantini, e sono certa che a parità d’età avremmo fatto scintille. Oggi, invece, è lui il più tollerante e paziente. Io sono come una pentola a pressione.”

La Fondazione Andrea Bocelli

Nel 2011, Andrea Bocelli e Veronica Berti hanno fondato insieme la Andrea Bocelli Foundation, un’organizzazione benefica con l’obiettivo di aiutare le persone e le comunità in difficoltà. La missione della fondazione è “Empowering people and communities”, e si concentra su progetti di educazione, salute e assistenza umanitaria. Veronica è fortemente coinvolta nelle attività della fondazione, dedicandosi con passione a questo progetto comune.