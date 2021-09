Valentina Nulli Augusti è stata la fidanzata di Tommaso Eletti, insieme hanno partecipato a Temptation Island.

Chi è Valentina Nulli Augusti ex fidanzata di Tommaso Eletti: età e storia

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island.

Il loro è stato un percorso quanto meno accidentato con lui preso dalla morsa della gelosia che però ha baciato una single.

Alla fine, infatti, i due hanno deciso di uscire separatamente dal programma con un lungo strascico di polemiche.

Valentina Nulli Augusti in un’intervista riportata anche da Comingsoon, ha raccontato: “Ci tengo perchè mi scrivete in tantissimi. Avete compreso perchè mi sono comportata così al falò. Non mi aspettavo che Tommaso mi avrebbe mai fatto una cosa del genere. Avete dedotto quanto possa essere geloso. Fino al giorno prima Tommaso si metteva a piangere a pensare di entrare là. Lui si è sentito tradito da me in primis”.