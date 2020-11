Umberto Maria Anzolin è un imprenditore vicentino conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere il marito di Heather Parisi.

Chi è Umberto Maria Anzolin il marito di Heather Parisi: età, figli e lavoro

Da alcuni anni Umberto Maria Anzolin e la moglie Heather Parisi vivono a Hong Kong con la loro famiglia composta da Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo, figli avuti dalla showgirl da precedenti relazioni e dai gemelli Elizabeth e Dylan.

Nonostante la distanza la ballerina e coreografa è stata spesso al centro delle polemiche soprattutto via social.

In un’intervista rilasciata al Settimanale Chi ha spiegato che la scelta di vivere a Hong Kong non è stata legata ai presunti economici che avrebbe avuto l’azienda del marito.

“Non sono fuggita come qualcuno insinua: l’ho fatto per amore. A Hong Kong sono arrivata con la mia famiglia il primo gennaio 2011, senza eccessi e senza clamore, ma anche senza fughe o misteri, accompagnata dalla consapevolezza di iniziare, a 50 anni, l’ennesimo importante capitolo di una vita meravigliosa”.

Nell’ultimo anno Heather Parisi è stata ospite di diversi talk show molto seguiti e amati della televisione italiana. Accanto a lei suo marito che ha raccontato come è vivere lontano dall’Italia.

Vita Privata

E’ sposato con Heather Parisi dal 2013 con la quale vive ad Hong Kong. La loro partenza ha suscitato qualche perplessità, perché secondo alcuni sarebbe legata ancora alla polemica sul fallimento dell’azienda di Anzolin.

L’imprenditore ha però in realtà in Cina la sede della sua attività di import-export, ed è per questo che ha preferito trasferirsi.

Heather non ha esitato un secondo a seguirlo, e con loro ci sono anche i due ragazzini nati dal loro amore: i gemelli Dylan Maria ed Elizabeth Jaden (2010). La Parisi e i suoi bambini tornano però spesso in Italia, per gli impegni professionali della showgirl