Ha preso il via la prima edizione di Amici Speciale il programma condotto da Maria De Filippi che segue le orme del famoso talent di canale 5.

Saranno 12 i protagonisti che si metteranno in gioco, 5 ballerini e 7 cantanti, che si sfideranno per vincere il programma.

Gli artisti, divisi in due squadre da sei elementi ciascuna, si sfidano per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica. In ogni puntata viene decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata.

La giuria sarà composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e l’etoile di fama internazionale Eleonora Abbagnato.

Chi è Umberto Gaudino Amici Speciali: età, fidanzata, carriera e vita privata

Umberto Gaudino è nato a Massa di Somma, in provincia di Napoli, il 18 aprile nel 1990. Si è avvicinato al mondo della danza fin da bambino e ha coltivato con grande determinazione la sua passione.

E’ riuscito a diventare con grande sacrificio un ballerino professionista. Nel corso della sua carriera ha svolto diversi concorsi da cui spesso ne è uscito vittorioso.

Ha partecipato a diverse manifestazioni sportive che l’hanno fatto conoscere dai grandi di questo fantastico settore.

Tra i suoi successi anche la finale del campionato mondiale ed europeo nel 2008. Da qui è un continuo di successi e soddisfazioni per lui.

Si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico per il bellissimo percorso fatto all’interno della scuola di Amici.