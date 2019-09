Chi è Toni Pellegrino Detto Fatto: età, curiosità, lavoro e vita privata

Toni Pellegrino vive la bellezza come una missione, ricercandola in ogni cosa con sana ossessione. Eclettico, dinamico, innamorato dell’arte e del mare, appassionato di vini e profumi, dj nel (pochissimo) tempo libero. Fabrizio Corona: fidanzata, carcere, libro, vita privata del protagonista di Vallettopoli Programmi Tv Redazione Campania - Questa sera Fabrizio Corona sarà tra i protagonisti della seconda puntata di Live non è la D'Urso che lo mostrerà in carcere. Fabrizio Corona: fidanzata,... Ha mosso i primi passi nel campo dell’hairstyle a 16 anni e si è formato nelle Accademie Toni&Guy di Londra e Milano, e nel 1998 ha aperto il suo primo salone scegliendo di tornare a casa, in Sicilia. Dal 2008 al 2015 è stato un ambasciatore del brand Toni&Guy in Italia e ha dato vita al marchio TONIPELLEGRINO Art & Science for Hairdressing. Nell’ottobre del 2017 ha inaugurato il salone pilota del suo franchising “Art & Science by TONIPELLEGRINO” che sarà lanciato ufficialmente nel 2018. Direttore creativo del gruppo The Best Club by Wella dal 2010, ha all’attivo tante partecipazioni alla London Fashion Week e alla Settimana della Moda di Milano, e il lavoro nel backstage di Miu Miu, Calvin Klein, D-Gnak, Giles Deacon, Missoni, Antonio Marras, Vivienne Westwood, MSGM, Mario Dice e Capucci. Da sei stagioni è uno dei tutor più amati di “Detto, Fatto”, trasmissione del pomeriggio di Rai 2 condotta da Caterina Balivo e prodotta dalla Endemol Shine Italia. Oggi i suoi saloni sono in Sicilia (a Modica e Catania) – e in Puglia (a Bari).

Nel 2016, festeggiando i 25 anni di carriera, ha dato vita al marchio TONIPELLEGRINO Art & Science for Hairdressing.

La filosofia del marchio è dichiarata: arte e scienza per i parrucchieri.Arte come fonte d’ispirazione, come creatività, come preziosa sartorialità. Scienza come studio costante, come morfologia, come codifica di un nuovo metodo di taglio e colore, come sistema aziendale.