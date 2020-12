Tiziano Ferro è uno dei cantanti più amati ed apprezzati d’Italia per la sua bravura e per la bellezza non solo esteriore ma anche interiore.

Chi è Tiziano Ferro: età, lavoro, carriera e marito del cantante

Tiziano Ferro è nato a Latina il 21 febbraio 1980 e all’età di cinque anni ricevette come regalo di Natale la sua prima tastiera Bontempi: è il primo incontro con la musica.

Cominciò fin da piccolissimo a scrivere i primi brani, componendo le varie basi con mezzi molto semplici e incidendo mediante un registratore.

Ferro attraversò un’adolescenza difficile: a causa della sua timidezza viene spesso emarginato dai compagni di classe, soffre inoltre di bulimia con conseguente sovrappeso (arriverà a pesare centoundici chili).

Trovò uno sfogo nella musica e cominciò a partecipare a corsi privati di chitarra classica, canto, pianoforte e batteria.

I primi passi nel mondo della musica

Nel 1996 entrò a far parte del Coro Gospel di Latina Big Soul Mama Gospel Choir e fece inoltre esperienze di pianobar in vari locali.

Nel 1997 si iscrisse all’Accademia della Canzone di Sanremo con il brano Quando ritornerai ma venne scartato alle prime selezioni.

Ritentò con lo stesso brano nel 1998, riuscendo ad arrivare fra i 12 finalisti ma senza aggiudicarsi uno dei tre posti che garantivano l’ammissione all’edizione seguente della manifestazione.

Nel mentre partecipò come concorrente al programma televisivo Caccia alla frase in onda su Italia 1, dove il conduttore Peppe Quintale gli permise di esibirsi per qualche secondo.

In quel periodo ottenne 55/60 all’esame di maturità del Liceo scientifico Ettore Majorana di Latina. Venne anche pubblicato l’album Anima e corpo degli ATPC, contenente il singolo Sulla mia pelle realizzato con lo stesso Ferro.

Tra marzo e maggio 1999 partecipò alla tournée del gruppo rap Sottotono come corista.

Il suo futuro da cantante rimase tuttavia incerto, pertanto Ferro decise d’iscriversi alla facoltà d’ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, passando successivamente a scienze della comunicazione.

L’inizio della carriera

Nel 2001 i produttori Alberto Salerno e Mara Maionchi convinsero la EMI a puntare su Ferro.

Il 22 giugno 2001 Ferro esordì con il primo singolo Xdono, che anticipò il primo album in studio Rosso relativo, uscito il 26 ottobre dello stesso anno.

Il secondo album del cantante si intilola e il titolo prende spunto dal peso raggiunto dal cantante durante la sua adolescenza.

Il 23 giugno pubblica il terzo album di inediti Nessuno è solo. Nel 2008 pubblica il quarto album in studio del cantautore, Alla mia età.

Il 21 aprile 2009 ha partecipato insieme ad altri artisti italiani alla registrazione del singolo benefico Domani 21/04.2009, per le popolazioni colpite dal terremoto dell’Aquila del 2009.

Il 20 ottobre 2010 pubblica il suo primo libro ufficiale Trent’anni e una chiacchierata con papà e l’anno dopo il quinto album intitolato L’amore è una cosa semplice.

Il 25 novembre 2014 pubblica la prima raccolta intitolata TZN – The Best of Tiziano Ferro costituita dai suoi più grandi successi del passato più sedici brani inediti.

Gli ultimi successi

Il 22 novembre 2019 viene pubblicato il settimo album di inediti intitolato Accetto miracoli.

Dal 4 all’8 febbraio 2020 l’artista ha preso parte a tutte le cinque serate della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Durante la manifestazione ha cantato alcuni dei suoi brani più celebri e ha reinterpretato Nel blu dipinto di blu, Almeno tu nell’universo e Portami a ballare, oltre a duettare con Massimo Ranieri in Perdere l’amore e con Fiorello in Finalmente tu.

Nella sua carriera Tiziano Ferro ha ottenuto molti prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali.

Vita privata di Tiziano Ferro

Il 13 luglio 2019, a Sabaudia, si unisce civilmente al compagno Victor Allen, che aveva precedentemente sposato a Los Angeles il 25 giugno.

Da molti anni aderisce a svariate iniziative di solidarietà e di beneficenza.

Il 20 ottobre 2010 ha pubblicato il suo libro Trent’anni e una chiacchierata con papà, in cui dichiara pubblicamente la propria omosessualità. Nel 2012 ha pubblicato il secondo libro L’amore è una cosa semplice, che prende il titolo dall’omonimo album.