Timor Steffens è uno degli insegnanti della scuola di Amici talent show seguitissimo di canale 5.

E’ senza ombra di dubbio uno dei ballerini e coreografi più conosciuti del panorama internazionale e grazie al suo talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone.

Chi è Timor Steffens Amici: età, fidanzata, carriera, curiosità e vita privata

Timor Steffens è un ballerino e coreografo olandese. Nato a Roermond nel 1987 si trasferisce a Rotterdam all’età di 6 anni.

All’età di 18 anni inizia a ballare e un anno dopo entra nella Rotterdam Dance Academy. Nel 2008 partecipa alla versione olandese e belga del talent show So You Think You Can Dance, arrivando secondo dietro al vincitore Ivan Paulovich.

Dopo il talent parte per Los Angeles, su impulso del coreografo americano Dan Karaty e lì continua la sua carriera.

Nel 2009 viene scelto tra i ballerini del tour This Is It di Michael Jackson, che sarebbe durato da luglio 2009 a marzo 2010.

Jackson morì però il 25 giugno e il tour non ebbe mai luogo. Il 7 luglio 2009 Steffens balla insieme agli altri ballerini durante la commemorazione pubblica allo Staples Center di Los Angeles.

Nel film-documentario Michael Jackson’s This Is It Steffens è uno dei ballerini che appaiono durante le prove del tour.

Nel 2010 partecipa al programma televisivo olandese Move Like Michael Jackson. Nello stesso anno balla nel film Burlesque.

Nel 2011 è uno dei componenti del corpo di ballo del cantante Chris Brown. Nel 2012 partecipa come giudice nel talent show olandese Beat the Best. Nel 2015 diviene direttore artistico del programma televisivo italiano The Voice of Italy.

Dal 2015 è giudice del programma televisivo olandese Dance Dance Dance e nel 2016 è giudice anche della prima edizione della versione italiana del programma.

Ora per Timor Steffens comincia l’avventura come professore nella scuola di Amici.