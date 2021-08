Vanessa Ferrari bella e giovane atleta italiana, ha vinto la medaglia d’argento nel corpo libero alle olimpiadi di Tokyo2020.

La ragazza ha lottato molto per raggiungere questo traguardo, non solo allenandosi costantemente ogni giorno ma anche subendo 3 difficili operazioni ai piedi. Al suo fianco ha sempre avuto Simone Caprioli.

Chi è Simone Caprioli, fidanzato Vanessa Ferrari: età e lavoro

La bella Vanessa Ferrari è legata sentimentalmente a Simone Caprioli suo manager sportivo. La coppia ormai solidificata vive insieme a Manerbio, provincia di Brescia, da tre anni.

La coppia ha trascorso insieme il difficile periodo del lockdown nella loro casa a Manerbio.

In quel lungo e difficile momento Simone ha avuto una bellissima idea, costruire nel salotto di casa, una vera e propria palestra che potesse consentire all’altleta di continuare gli allenamenti nonostante non potesse uscire di casa. I due ad in un intervista rilasciata sul nazionale La Repubblica hanno raccontato in maniera precisa l’idea di Simone Caprioli: “In salotto teniamo la trave di un metro e lo staggio delle parallele che le ho costruito, oltre a un tappetone ad aria di tre metri. Quando saltava, sfiorava il lampadario, ma comunque è riuscita ad arrangiarsi. Era indispensabile iniziare in casa l’allenamento, perché il garage non è riscaldato”.

Indiscrezioni sulla coppia

La coppia si mostra molto legata sia nella vita privata che sul lavoro, legame che viene messo in mostra dalle varie storie e post pubblicati dalla coppia sui social.

Uno dei post più belli e commoventi pubblicati da Simone Caprioli, è una foto di Vanessa Ferrari, infortunata dopo una gara. Sotto la foto la dolcissima dedica del ragazzo: So solo che ti starò il più vicino possibile”. Frase che lascia intendere devozione ed amore nei confronti della compagna.