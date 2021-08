Silvia Rita Iannone è stata una dei volti più amati del programma musicale: All Together Now, Show di calane cinque condotto da Michelle Hunzicher.

Chi è Silvia Rita Iannone, All Together Now: età, fidanzato, lavoro e vita privata

Silvia Rita Iannone è una giovane donna di 21 anni ed è nata a Corato provincia di Bari. Nella sua vita ha seguito due grandi passioni, quella per le lingue, che ha coltivato iscrivendosi alla facoltà di lingue straniere e quella per il canto.

Sin da bambina si è sempre dedicata al mondo della musica, con impegno e dedizione. Qualità che l’anno condotta al talent: Io Canto, condotto da Gerry Scotti.

In seguito la ragazza per approfondire le sue abilità artistiche ha studiato presso il Teatro Politeama Pratese dal 2016 al 2017.

la vita privata di Silvia Rita Iannone

Sulla vita privata della giovane donna non ci sono notizie certe. Si pensa che abbia un fidanzato, in quanto spesso sui social pubblica foto in dolce compagnia.

Non si sa però con certezza se sia il ragazzo o un semplice amico, perchè la cantante non ha mai dichiarato nulla di preciso sulla sua vita sentimentale.

L’esperienza ad’ All Together Now

Sin dalla prima esibizione di Silvia Rita Iannone, la giuria è stata stregata dalla sua bravura. Qualità che l’ha portata in finale.

A supportare la ragazza, sono stati i quattro giudici che in questa edizione potevano aggiungere o togliere i cinque punti dati dal muro e nel corso della puntata, assegnare i cento punti ad un solo concorrente rendendolo inattaccabile.

Nelle performance della ragazza è sempre trasparsa la sua sensibilità e il suo amore per la musica, come lei stesso ha affermato, valvola di sfogo in una vita complicata.