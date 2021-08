Shiva è uno dei rapper pi famosi del momento, con le sue qualità artistiche è stato capace di mettere d’accordo le più diverse tipologie di critici musicali.

Chi è Shiva: età, fidanzata, lavoro, vita privata e curiosità

Shiva è il nome d’arte di Andrea Arrigoni. Rapper lombardo nato a Legnano nel 1999. Il ragazzo ha vissuto per un breve periodo di tempo in Toscana. Questo il luogo che lo avvicina alla musica e in cui si appassiona di street art.

Diventa famoso nel 2015, grazie al suo primo video pubblicato su YouTube. Video interamente autoprodotto.

Il brano in questione si chiama: Cotad Delusion. Molto apprezzato dai fans del ragazzo.

Seguono i lavori sulla lunga distanza, tra cui: Tempo e anima con al suo interno i singoli: luna blu e Corvi.

Il rapper inondato dal grande successo lascia gli studi e si dedica esclusivamente alla musica.

Nel 2018 arriva il suo secondo lavoro, collaborando con artisti di alto livello come Mostro, Giaime e Nerone.

Nel 2019 ha collaborato con Night Skinny nel famoso album Mattoni, rappando nel brano Fumo 1Etto.

La vita privata di Shiva

Della sua vita privata non si sa molto, sappiamo che ha sempre apprezzato il punck roch californiano e che non va fiero di aver abbandonato la scuola dopo essere stato bocciato in primo superiore.

I rapper che più ammira sono: Marracash, Club Dogo e Fabri Fibra.

Shiva ha un account instagram con più di 660 mila follower. Riguardo alla vita sentimentale del ragazzo, le ultime news lo vedono vicino alla bellissima modella Greta Pendi. Non si sa però se tra i due ci sia una vera e propria relazione.