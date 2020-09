Ha preso il via una nuova edizione di Temptation Island in onda in prima serata su Canale 5 e condotta da Alessia Marcuzzi.

Il format del programma è il consueto con sei coppie che saranno divise per tre settimane e rimarranno in compagnia di tentatrici e tentatori.

Tra i protagonisti di questa edizione del programma di successo ci saranno anche Serena e Davide.

Chi è Serena Spena fidanzata di Davide Temptation Island: età, lavoro e vita privata

I due si sono conosciuti circa tre anni fa in maniera del tutto particolare. I loro ex erano amici tra loro e così uscivano spesso: durante un’uscita a quattro si sono innamorati e così è iniziata la loro storia d’amore.

“Ho scritto io a Temptation Island perché sono stanca della sua gelosia eccessiva che ormai sta rovinando il nostro rapporto – racconta Serena – Non ce la faccio a continuare così! Per Davide ho fatto tante rinunce e in cambio non ho avuto la sua fiducia. Spero che lui lo capisca e cambi per noi, altrimenti preferisco perderlo con tutto il dolore del mondo, piuttosto che essere infelice con lui. La mia storia con Davide è iniziata in modo particolare e difficile: lui era il fidanzato della mia migliore amica. Sia io che lei eravamo fidanzate da 8 anni, io convivevo e avevo in progetto di sposarmi. Stessa cosa per Davide e la mia amica. Così abbiamo cominciato a uscire in quattro ed è successo che io e Davide ci siamo innamorati perdutamente. Non avrei mai pensato di innamorarmi del ragazzo della mia migliore amica”.