Savio Vurchio è uno dei protagonisti più amati, di All together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker.

Chi è Savio Vurchio All together now: età, moglie, figli, lavoro e curiosità

Savio Vurchio è nato in Puglia, precisamente a Trani nel 1968. Sin da bambino l’uomo ha sempre sognato di fare della sua passione una vera e propria professione.

Infatti sin da giovane età inizia a dedicarsi al mondo della musica iniziando da autodidatta a studiare le prime canzoni. Nel 1985 si iscrive ad una vera scuola musicale, che gli permetterà in futuro di prendere il solfeggio.

Ha collaborato con diverse band destreggiandosi tra diversi generi musicali, a partire dal jazz, il blues e il funky.

Savio Vurchio ha partecipato a vari programmi televisivi, tra cui :”Re per una notte”, programma in cui ha vinto il premio per la critica e The Voice.

Vita privata

Non ci sono molte notizie sulla vita privata del cantante. Dal suo profilo facebook si capisce soltanto che l’uomo è sposato, purtroppo però non c’è nessuna notizia ne su chi sia la moglie, ne se la coppia abbia figli.

Probabilmente i due vogliono mantenere lontana dai riflettori la loro vita privata.

Savio Vurchio l’esperienza ad All Together now

Già dalle prime esibizioni il cantante ha stupito i giudici con la sua bravura. A sostenerlo in tutto il suo percorso all’interno del programma è stato j-Ax, il quale ha pubblicato molti twitter in cui ha esaltato le doti canore del pugliese.

Il suo percorso all’interno di All together Now è stato un successo dopo l’altro. Ha ricevuto una serie di 100 in molte delle sue esibizioni. Punteggio più alto in assoluto.

Motivo per il quale si è aggiudicato un posto nella puntata finale del programma, non riuscendo però a vincere il montepremi della vittoria.