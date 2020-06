E’ iniziato per Sara Shaimi il suo nuovo percorso televisivo sul trono più ambito della televisione.

Sin dal suo ingresso nello studio di Uomini e Donne si è fatta apprezzare per la sua bellezza e i suoi valori.

Chi è Sara Shaimi nuova tronista di Uomini e Donne: età, fidanzati e lavoro

Sara Shaimi è originaria di Rieti ha 28 anni e vive a Roma. Lavora come assistente di volo e ha un legame moto stretto con sua madre, la persona che ha fatto più sacrifici per consentirle di essere felice.

A causa di alcune delusioni d’amore ha cambiato molto la sua personalità tanto che in alcune occasioni si è definita una nullità:

“Ho vissuto delle relazioni dove non mi sono mai sentita apprezzata e valorizzata. Sono arrivata a pensare di essere una nullità. Penso che nessun uomo debba permettersi di far sentire la propria donna una nullità. Non ho mai avuto una vita, diciamo, quotidiana, di condivisione, di tutti i giorni, che ne so una giornata insieme, andare al cinema, andare a pranzo, cioè zero. Avrei voluto una persona che mi dicesse quanto tenesse a me e che mi facesse capire quanto sia importante”.

Sara è entrata nello studio di Uomini e Donne per cercare l’amore: “Amo sorridere perché sono un’entusiasta della vita. Sono fermamente convinta che un sorriso faccia bene quanto un bacio o un abbraccio sincero”.