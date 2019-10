Sara Quattrini è la moglie del cantante Simone Cristicchi. I due sono sposati da nove anni ma la loro storia non è mai finita sotto i riflettori.

Chi è Sara Quattrini: età, lavoro e curiosità sulla moglie di Simone Cristicchi

Sara Quattrini è un’archeologa ed ha sosato Cristicchi nel castello di Montemerano, in Toscana, con una cerimonia privata, celebrata quasi in totale segreto.

Cristicchi e Sara si sono sposati il rito civile ed in particolare uno dei membri del Coro dei minatori di Santa Fiora che il cantautore ha amato da sempre e con cui ha partecipato al Festival di Sanremo del 2009.

Nei giorrni successivi al matrimonio, ricorda La Nazione, il cantautore non dimentica comunque la musica e sceglie di unirsi ad altri artisti alla rassegna della usica popolare che si tiene in quel periodo nel comune di Montemerano, dove si è sposato.

Prima di sposarsi la coppia aveva avuto già il primo figlio, Tommaso, mentre dopo le nozze è nata la loro secondogenita Stella.

Per Cristicchi moglie e figli sono il principale punto di ispirazione. «Mi piacerebbe lasciare ai miei figli la curiosità per il mondo e per gli altri», ha raccontato in una rara intervista sul privato. Dell’essere padre apprezza anche l’istinto: a volte bisogna dargli retta.