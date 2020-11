Rossano Rubicondi è un personaggio televisivo italiano ed ex modello balzato alle cronache per essere stato il quarto marito di Ivana Trump.

Chi è Rossano Rubicondi: età, lavoro e carriere dell’ex marito di Ivana Trump

Rossano Rubicondi è nato a Roma il 14 marzo del 1972 e da giovanissimo si trasferisce a Londra per lavorare come modello e attore.

Il 12 aprile 2008 sposa Ivana Trump (per lei è il quarto marito) e nello stesso anno è scelto come concorrente per la sesta edizione del reality show italiano L’isola dei famosi su Rai 2 condotta da Simona Ventura.

Nel 2009 conduce la trasmissione televisiva Cupido insieme a Federica Panicucci e recita nel film Natale a Beverly Hills, interpretando un ruolo che rappresenta una parodia di se stesso, un uomo attratto dalle donne più anziane.

L’anno successivo è inviato per la settima edizione de L’isola dei famosi. Nel 2012 ritorna in qualità di concorrente alla nona edizione de L’isola dei famosi, dalla quale si ritira durante la seconda puntata per motivi personali.