Roberto Valbuzzi è uno degli chef più popolari del momento. Famoso per essere uno dei giudici del programma televisivo in onda su Real Time: Cortesia per gli ospiti.

Chi è Roberto Valbuzzi, del trio di Cortesia per gli ospiti: moglie, figli, lavoro e vita privata

Lo chef è nato a Varese nel 1989, figlio d’arte in quanto già i nonni prima di lui amavano la cucina e gestivano una fattoria nel milanese.

Ed è proprio in questa prima fase della sua vita che sviluppa l’amore per il territorio e per le tipicità italiane.

Roberto Valbuzzi, ama produrre i prodotti che utilizza per i suoi prodotti. Uno chef appassionato di cibi a km 0. Adora viaggiare e gli animali, soprattutto quelli della fattoria di famiglia.

La carriera lavorativa di Roberto Valbuzzi:

Da sempre appassionato di cucina, si è diplomato alla scuola alberghiera e da quel momento il suo sogno ha preso forma.

Partecipa alla Fiera Campionaria e grazie alla sua bravura, dal 2011 al 2012 conduce: Una cucina per due e: Il bello del Gruyére, programmi prodotti da Gambero Rosso Channel.

Il 2016 è stato l’anno in cui ha partecipato alla Prova del cuoco, condotto da Veronica Maya.

Si fa amare dal pubblico quando nel 2018 comincia la sua avventura con: Cortesie per gli Ospiti, programma in cui verrà proclamata vincitrice la coppia più esperta, in cucina, bon ton e accoglienza.

La vita privata di Roberto Valbuzzi:

Lo chef è sposato dal 2018 con Eleonora Laurito, dall’amore tra i due è nata la piccola Alisea, orgoglio di mamma e papà.