Ha preso il via la prima edizione di Amici Speciale il programma condotto da Maria De Filippi che segue le orme del famoso talent di canale 5.

Saranno 12 i protagonisti che si metteranno in gioco, 5 ballerini e 7 cantanti, che si sfideranno per vincere il programma.

Gli artisti, divisi in due squadre da sei elementi ciascuna, si sfidano per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica. In ogni puntata viene decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata.

La giuria sarà composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e l’etoile di fama internazionale Eleonora Abbagnato.

Chi è Random Amici Speciali: età, fidanzata, carriera e vita privata

Random è il nome d’arte di Emanuele Caso, è un giovane rapper. Classe 2001, è nato a Massa di Somma, in provincia di Napoli, ma vive dall’età di 2 anni a Riccione.

Si a conoscere proprio nella città romagnola. Pubblica i suoi primi lavori su YouTube, fino all’incontro che rappresenta per lui la svolta: quello con il produttore Zenit.

Il primo album è “Giovane Oro” nel 2018, che ottiene un discreto successo. Segue nel 2019 l’attesa conferma con Chiasso, singolo per settimane nei primi posti delle classifiche e certificato disco d’oro.

Il pezzo, inoltre, ha raggiunto circa 60 milioni di stream su Spotify. Lo scorso ottobre pubblica Rossetto (altro disco d’oro), che gli vale la nomination di Artista del Mese per Mtv New Generation.