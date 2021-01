Piero Chiambretti è un comico, autore televisivo, conduttore televisivo, attore e regista italiano.

Chi è Piero Chiambretti: età, lavoro, carriera, curiosità e vita privata

Piero Chiambretti è nato ad Aosta il 30 maggio 1956 ma cresce a Torino. Nel 1976 comincia a lavorare come disc-jockey in discoteca e in alcune emittenti radiofoniche di Torino.

Dal 1981 al 1986 lavora come animatore turistico sulle navi da crociera, mettendo in mostra il suo spiccato senso dell’umorismo.

Piero Chiambretti nasce artisticamente in coppia con Erik Colombardo; nel 1977 conduce sulla televisione privata GRP il programma Non siamo gazzose, in onda in diretta, con lo stile che in seguito ha contraddistinto la carriera di Chiambretti.

A metà degli anni ottanta Chiambretti fu ideatore e conduttore di vari programmi radiofonici come i talk La Mecca e Testa di Sigaro diffusi da un centinaio di radio italiane, tra cui la storica emittente torinese Radio Gemini One.

Nel 1982 si è presentato in mutande a un provino, vincendo (insieme con Fabio Fazio, Alessandro Cecchi Paone e Corrado Tedeschi) il concorso RAI Un volto nuovo per gli anni ’80, dove ha incontrato Bruno Voglino.

L’esordio in Rai

Nel 1983 ha esordito su Rai 1 con il programma quotidiano Forte fortissimo TV top, insieme, tra gli altri, con Barbara d’Urso, Gigi Marzullo e Corinne Cléry. Tra le sue prime apparizioni ci fu anche quella di Quo vadiz? nel 1984, programma di Rete 4, diretto da Maurizio Nichetti.

Nel 1985 arriva su Rai 1 nello show Il sabato dello Zecchino, per il quale Di Tillo aveva creato per Chiambretti il buffo personaggio di Cartella, quindi nella stagione 1985-1986 su Rai 1 conduce un altro programma per ragazzi, Magic!, mentre nella stagione 1986-1987 ha fatto parte del cast di volti emergenti del poco fortunato varietà serale di Rai 1 Proffimamente non stop.

Il grande successo

Il successo è arrivato nell’autunno del 1987, quando Rai 3 lo ha ingaggiato per il programma Va’ pensiero. All’inizio del 1988 è anche tra i conduttori del programma contenitore per ragazzi di Rai 1 Big!

Successivamente ha condotto su Rai 3 Prove tecniche di trasmissione in cui fu tra i primi che derise il serioso mondo del calcio e le partite della Serie A. In seguito ha condotto Prove tecniche di Mondiale, sui mondiali di calcio del 1990.

Quindi è la volta di vari programmi sul terzo canale della RAI che incrementano la sua notorietà: Goodbye Cortina; Il portalettere; il satirico Telegiornale zero; l’investigativo Servizi segreti; due edizioni de Il Laureato – viaggio ai confini della facoltà.

Nel 1997 gli fu affidato il Festival di Sanremo di cui sceglie i co-conduttori Mike Bongiorno e Valeria Marini.

Chiambretti passa a Rai 2 e quindi torna ai temi a lui più cari nel 1999, anno dello speciale estivo Orgoglio coatto, condotto assieme a Carlo Verdone e ispirato a Porta a Porta, e quindi del programma Fenomeni. Sempre nel 1999 conduce il Meteo3 e i servizi dell’orario nel canale RAI che ha visto il suo successo.

Grande appassionato di cinema, nel 2000 scrisse, diresse e interpretò Ogni lasciato è perso. Insieme con Gianni Boncompagni, Chiambretti tornò alla ribalta su Rai 2 nelle stagioni 2001-2002 e 2002-2003 con il programma “cult” Chiambretti c’è.

Gli anni a La7 e Mediaset

Lasciò la RAI alla fine del 2003 per passare a La7 dove presentò il programma che lo consacrò: Markette, un show di seconda serata fatto di finte marchette. All’inizio del 2006 conduce lo show introduttivo della Cerimonia di apertura dei XX Giochi olimpici invernali a Torino.

Nel 2008 conduce, assieme a Baudo, la 58ª edizione del Festival di Sanremo; dopo questa sua ennesima esperienza sanremese, Chiambretti torna dal 6 marzo nella sua isola felice, LA7, a condurre la quarta edizione di Markette.

Il 9 agosto 2008 fu ufficializzato il passaggio di Chiambretti a Mediaset per condurre un programma su Italia 1 in seconda serata, il Chiambretti Night – Solo per numeri uno.

Nell’autunno 2011 Piero Chiambretti esordisce in prima serata su Italia 1 con un nuovo programma dedicato alla musica, andato in onda l’11/11/11, in una singola puntata dedicata a Laura Pausini, con il titolo Chiambretti Muzik Show.

Dopo 18 mesi di assenza dal video, nell’ottobre 2013 Chiambretti ha condotto Striscia la notizia su Canale 5 in coppia con Michelle Hunziker. Chiambretti torna su Italia 1 il 13 maggio 2014 con il programma di seconda serata Chiambretti Supermarket.

Prosegue Grand Hotel Chiambretti, show di Canale 5 in onda nel 2015 ogni venerdì in seconda serata dal 20 febbraio al 29 maggio e #CR4 – La Repubblica delle Donne.

Dal 21 settembre 2020 conduce Tiki Taka – La repubblica del pallone in onda il lunedì in seconda serata su Italia 1.

Vita privata

Dopo sette anni di fidanzamento, Piero Chiambretti e Ingrid Muccitelli si sono definitivamente lasciati il 18 aprile 2009. Qualche mese dopo Chiambretti si è ufficialmente fidanzato con Federica Laviosa, e il 26 maggio 2011 è nata Margherita, prima figlia della coppia. Nel 2016 si separa dalla Laviosa.