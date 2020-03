Paolo Rossi è senza ombra di dubbio una delle icone del calcio italiano nonché vincitore della Coppa del Mondo con l’Italia nel 1982.

Chi è Paolo Rossi: età, carriera, moglie e figli del campione del Mondo Italia ’82

Paolo Rossi è nato a Prato il 23 settembre 1956 e iniziò a giocare a calcio all’età di nove anni con il Santa Lucia dove militava anche il fratello maggiore Rossano.

Nel 1972, a sedici anni, passò alla Juventus nonostante in famiglia fossero contrari. Il 1º maggio 1974 esordì in prima squadra in un incontro di Coppa Italia a Cesena; non ancora diciottenne, in questa gara Rossi giocò per la prima volta con nomi come Dino Zoff, Claudi Gentile e Franco Causio, con cui poi si sarebbe laureato campione del mondo.

Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere. Nello stesso anno vinse anche il Pallone d’oro.

Nel 2004 è stato inserito nel FIFA 100, una lista dei 125 più grandi giocatori viventi, selezionata da Pelé e dalla FIFA in occasione del centenario della federazione. È risultato 12º nell’UEFA Golden Jubilee Poll, un sondaggio online condotto dalla UEFA per celebrare i migliori calciatori d’Europa dei cinquant’anni precedenti.

Insieme a Roberto Baggio e Christian Vieri detiene il record italiano di marcature nei Mondiali a quota 9 gol, ed è stato il primo giocatore (eguagliato dal solo Ronaldo) ad aver vinto nello stesso anno il Mondiale, il titolo di capocannoniere di quest’ultima competizione e il Pallone d’oro.

In televisione è stato opinionista per varie emittenti italiane quali Sky Sport, Premium Sport e Rai. Nel 2011 partecipa inoltre a Ballando con le stelle come concorrente.

A Vicenza gestisce un’agenzia immobiliare insieme all’ex compagno di squadra Giancarlo Salvi. Possiede inoltre un complesso agrituristico a Bucine.

Dal primo matrimonio nasce un figlio; dopo il divorzio, dal 2010 è sposato con la giornalista Federica Cappelletti, dalla quale ha avuto due figlie.