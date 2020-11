Paolo Mengoli è uno dei cantanti più conosciuti dal pubblico italiano per le sue splendide canzone che gli hanno valso vari riconoscimenti.

Chi è Paolo Mengoli: età, carriera, vita privata e curiosità

Paolo Mengoli è nato a Bologna il 14 agosto 1950 e nel 1968 è il vincitore del Festival di Castrocaro e incide il suo primo 45 giri con le canzoni Arrivederci di Umberto Bindi e Per un bacio d’amor.

Nel 1969, con la canzone Perché l’hai fatto, scritta con Mino Reitano e il testo dalla giornalista Donata Giachini, vende oltre mezzo milione di 45 giri tra Italia ed estero.

È finalista alla sesta edizione di Un disco per l’estate a Saint Vincent e partecipa al Cantagiro dello stesso anno.

Ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo, nel 1970 con Ahi! Che male che mi fai, nel 1971, con I ragazzi come noi e nel 1992 con Io ti darò.

Nel 1971, con la canzone Ora ridi con me, partecipa per la seconda volta a Un disco per l’estate, piazzandosi tra i dodici finalisti. Con la medesima canzone vince il Festival di Rieti e il Festival di Pesaro.

Nel 1989 è la rivelazione della trasmissione televisiva di Canale 5 Una rotonda sul mare, gara canora tra le canzoni degli anni sessanta alla quale partecipa con Perché l’hai fatto. Nel novembre del 1990 al Teatro Goldoni di Venezia riceve il Leone d’oro nell’ambito della VI Edizione del Festival della musica leggera.

Dal 1997 al 2006 è ospite in varie trasmissioni della Rai legate a Telethon. Negli anni 1997, 1998 l’autore e regista Michele Guardì lo chiama come voce solista per il programma di Rai Due I fatti vostri, dove lancia e porta al successo il brano Quanto t’ho amato di Roberto Benigni.

Nel giugno del 1999, la tv di stato cubana lo invita a partecipare ad uno degli show televisivi più seguiti dell’isola caraibica, in un periodo dove l’embargo imposto dall’America era ai massimi livelli.

Gli anni Duemila

Nel 2004 partecipa in qualità di ospite al concerto di fine anno su Rai Uno L’anno che verrà condotto da Carlo Conti.

Dal 2005 al 2007 è ospite ricorrente e opinionista nel programma di Rai Due L’Italia sul 2.

Nel 2006 e 2007 è protagonista con altri interpreti nella trasmissione Domenica In, sempre su Rai Uno.

Partecipa a programmi televisivi di Rai Uno I soliti ignoti, La prova del cuoco, Ciak… si canta! e alla trasmissione di fine anno L’anno che verrà condotta da Mara Venier e Pino Insegno.

Alla trasmissione Cristianità su Rai International in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II, interpretando la canzone Ora parlami d’amore da lui composta per l’occasione.

Partecipa costantemente come opinionista sui Rai Due alla trasmissione L’Italia sul 2 condotta da Milo Infante e Lorena Bianchetti. Nel dicembre del 2012 in occasione delle feste natalizie propone un cd singolo con la canzone Buon Natale a te, dedicata a tutti i bimbi del mondo.

Dal 2014 ad oggi fa parte in qualità di giurato/selezionatore/ presidente, nelle giurie che selezionano cantanti, autori e da qualche anno anche cabarettisti e imitatori, partecipanti al festival delle Voci e volti nuovi di Castrocaro Terme. Un ritorno alle origini avendone lui vinto l’edizione del 1968.

Nel 2020 pubblica per Music Universe a.c.m. il singolo “Io voglio stare con te”, scritto a quattro mani con Luigi Mosello.

Vita privata

Il 10 ottobre del 1975 ha fondato, assieme a Mogol, Gianni Morandi e Claudio Baglioni, la Nazionale italiana cantanti, squadra di calcio creata per promuovere e sostenere progetti di solidarietà.

Nella squadra ha ricoperto il ruolo di portiere e ha partecipato a centinaia di partite. Nel 1998 è sceso in campo a Sarajevo, da poco uscita dalla guerra, e nel 1999 a Varsavia, al cospetto di Lech Wałęsa. A Roma nel 2000, in occasione di un’iniziativa per la pace nel Medio Oriente, ha incontrato Yasser Arafat e Shimon Peres.

Con la Nazionale ha sostenuto progetti e cause sociali a favore, tra gli altri, dell’AISM, della Croce Rossa Internazionale, di Emergency, del WWF della FAO.

Altre iniziative

Dal 1998 al 2007 ha partecipato a Telethon per sostenere la raccolta fondi per la ricerca.

A Bologna è da decenni testimonial della FANEP, associazione di famiglie dei pazienti del reparto di neurologia pediatrica operante all’interno del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, per la quale ha organizzato e diretto diversi eventi destinati alla raccolta fondi.

A fronte del suo impegno sociale Mengoli ha ricevuto illustri e autorevoli segni di stima, incontrando il Presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro nel 1986, Papa Giovanni Paolo II nel 1999 e il Presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2005.