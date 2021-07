Paolo Conticini è un attore e conduttore televisivo italiano tra i più amati dal pubblico. Grazie al suo talento e al suo grande fascino è entrato nel cuore di milioni di telespettatori che lo seguono con grande affetto.

Chi è Paolo Conticini: età, lavoro, moglie, figli e vita privata

Paolo Conticini è nato a Pisa nel 1969 e ha interpretato diversi ruoli interessanti come in Provaci Ancora Prof in cui per sette stagioni è stato il commissario Gaetano Berardi.

Ha anche presentato lo Zecchino D’Oro con Veronica Maya. Nel 2011 ha preso parte a Come Un Delfino, una mini serie con Raul Bova. È stato anche protagonista della settima stagione di Un Medico in Famiglia e, nel 2011, è nel cast di Lasciami Stare.

Ha partecipato a Tale e Quale Show nel 2012 e ha interpretato Eduardo De Crescenzo, Claudio Baglioni, Umberto Tozzi, Fausto Leali e Massimo Ranieri. A teatro nel 2015 e nel 2016 è stato a teatro con Vacanze Romane insieme a Serena Autieri.

E’ riuscito a collezionare nella sua sfavillante carriera decine di successi sia al cinema che in televisione. E’ stato il protagonista di serie tv molto conosciute come “Un Medico in Famiglia” e “Provaci ancora prof”.

Al cinema, tra le altre interpretazioni, si ricordano quelle nei cinepanettoni: Natale a Rio, Natale a Beverly Hills, Un Natale al sud e tanti altri.

Nel 2020 ha deciso di rimettersi in gioco partecipando come concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle. Dal 2013 è sposato con rito civile con l’ex modella Giada Parra.

Paolo Conticini: l’avventura a top-10

Paolo Conticini è stato scelto da Carlo Conti per far parte dei concorrenti del nuovo programma di successo di Rai1: Top-10.

La trasmissione in onda ogni venerdì in prima serata sta raccogliendo un grande successo di pubblico. Sono infatti tantissimi gli spettatori che trascorrono la serata in compagnia dell’attore e degli altri ospiti.