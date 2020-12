Questa sera torna il programma di successo Il Collegio giunto alla quarta edizione come sempre in onda su Rai 2.

Uno dei protagonisti sarà, come da tradizione il preside, che sarà nuovamente Paolo Bosisio.

Chi è Paolo Bosisio il preside Il Collegio: Età, lavoro vero, carriera e vita privata

Paolo Bosisio è nato nel 1949. Ottiene la maturità classica a fine anni Sessanta, quindi si laurea in lettere a Milano con una tesi sul cinema di LuchinoVisconti.

Il suo relatore è Sergio Antonielli, che dopo la laurea lo invita a collaborare con lui come addetto alle esercitazioni. La sua carriera accademica inizia in quel momento: il docente ha insegnato tra l’altro “Storia del teatro e dello spettacolo” nella Facoltà di Lettere e Filosofia a Milano e più di recente Storia del teatro nella Scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro diretto da Giorgio Strehler.

Nel frattempo, ha maturato una grande esperienza a livello internazionale, partecipando come direttore scientifico, presidente e relatore a conferenze e convegni in ogni parte del mondo.

Nel 1972 entra in televisione come aiuto regista di Mario Fattori e Edo Cacciari: per gli otto anni seguenti lavora come regista e sceneggiatore televisivo. Vince la Perla MIFED per la regia e la sceneggiatura della serie televisiva Concerto a modo mio, prodotta da Gamma Film, andata in onda su TSI – Televisione della Svizzera Italiana.

Lavora stabilmente in televisione come regista fino al 1980 e saltuariamente anche in anni successivi, prendendo confidenza sia con i tradizionali mezzi del cinema sia, in seguito, con i più moderni sistemi elettronici. Frattanto, dal 1978 al 1986, collabora stabilmente con la Gazzetta di Mantova come critico drammatico, ottenendo perciò l’iscrizione all’Ordine nazionale dei giornalisti.

Gli anni Duemila

Dal 1999 al 2002 è direttore artistico del Teatro del Vittoriale degli Italiani, un sito all’aperto con 1600 posti di cui rilancia l’attività, con particolare attenzione per l’opera e la danza. Successivamente è direttore artistico del Metropoli Ballet Festival a Milano, del Farnese Opera Festival a Piacenza e dello Sforzesco Ballet Festival a Vigevano.

E’ anche direttore artistico del Premio Festival Teatro – Arlecchino d’oro promosso dalla Fondazione Mantova capitale europea dello spettacolo. Dal 2008 al 2015 è direttore artistico dello storico Teatro Giacosa di Ivrea, programmando anche il Teatro Municipale Villani di Biella e un network di teatri piemontesi. Dà vita al Festival Palcoscenico sotto le stelle, che a Ivrea presenta tra l’altro opera e danza nella stagione estiva.

Presso l’Università Statale di Milano è direttore della sezione di musica e spettacolo del Dipartimento di Arti dal 2000 al 2011, presidente del corso di laurea in Scienze dei Beni culturali dal 2005 al 2011 e direttore del corso di dottorato in Scienze dei beni culturali e ambientali dal 2011 al 2014. Dal 2003 al 2004 è professeur associé presso la Sorbona Paris III e, l’anno successivo, insegna Produzione e direzione artistica dello spettacolo nella facoltà di Economia, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ora ha ottenuto una grande notorietà proprio ricoprendo il ruolo di Preside de Il Collegio, un docu-reality di grande successo e che ha fatto conoscere dal grande pubblico molti dei protagonisti della trasmissione in onda su Rai 2.