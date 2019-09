Orlando Portento è un autore e personaggio televisivo tra i più conosciuti del piccolo schermo.

Chi è Orlando Portento: età, moglie, carriera, curiosità e lavoro

Orlando Portento inizia la sua carriera a Telenord in un programma poi intitolato I primati di Orlando. Una trasmissione che riscuote grande successo, basata sulla ricerca del sensazionalismo attraverso l’esibizione in studio di “fenomeni da baraccone” e persone con stravaganze fisiche ed estetiche.

Nel 1980 Portento cambia genere ed emittente, conducendo su Telegenova Il musicone, parodia del più noto Musichiere.

Un anno dopo supera per la prima volta i confini della Liguria e va a lavorare ad Antennatre, dove affianca Walter Chiari in Ciao come stai?, programma in onda per 34 puntate in prima serata.

La svolta arriva nel 1982 quando ha condotto Blitz in onda su Rai 2. A seguire sono arrivate diverse esperienze nella televisione nazionale.

Le trasmissioni di maggiore successo che si ricordano sono: Tutto il mondo e paese, Tv stadio, minuti zero, Sport…ento.