Oney Tapia non è solo un atleta ma è anche il simbolo di come in una vita si può cadere ma ci si può rialzare più forti di prima.

Atleta dalle doti straordinarie, in carriera è riuscito a conquistare tre medagli paralimpiche: 2 bronzi e 1 argento.

Chi è Oney Tapia: età, moglie, figli, incidente, Paralimpiadi

Oney Tapia è nato a L’Avana il 27 febbraio del 1976. Si trasferisce in Italia per giocare a baseball prima a Lodi e poi nel Montorio Veronese e al contempo lavora come giardiniere.

Nel 2011 proprio mentre stava lavorando un grosso ramo gli è caduto sulla testa provocandone la perdita della vista.

Nel 2013, quindi, si avvicina al mondo dell’atletica leggera paralimpica, specializzandosi nel lancio del disco e nel getto del peso.

Inizia così una fantastica carriera da atleta paralimpico. Ai Mondiali di di Doha nel 2015, conquista la medaglia d’oro nel lancio del disco e un quinto posto nel getto del peso agli Europei paralimpici di Grosseto del 2016 e, infine, la medaglia d’argento, sempre nel disco, ai Giochi paralimpici di Rio de Janeiro dello stesso anno.

Oney Tapia si è fatto conoscere per la partecipazione al talent show Ballando con le stelle di Rai1 in coppia con Veera Kinnunen.

Alle ultime paralimpiadi di Tokyo ha portato a casa due medaglie di bronzo sia nel getto del peso che nel lancio del disco.