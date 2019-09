Chi è Nina Sodano: età e carriera di Marina di Un Posto al Sole

Nina Sodano è una delle attrici italiane più conosciute dagli amanti delle soap dal momento che interpreta Marina di Un Posto al Sole

Nina Sodano: età e curiopsità dell’attrice

Originaria di Vieste[1], esordisce nel 1985 partecipando come valletta al varietà Fantastico 6. Nel 1987 prende parte ad Indietro tutta di Renzo Arbore, dove interpreta Miss sud. Nel 1992 recita, insieme a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, in un episodio della sitcom Casa Vianello. Aveva però già raggiunto il successo tre anni prima, nel 1989, figurando tra i protagonisti di Disperatamente Giulia, insieme a Tahnee Welch e Fabio Testi. In seguito partecipa ancora a molte fiction, come nel 1997, quando fa parte del cast della serie In nome della famiglia, nel ruolo di Fulvia Carrara, e dal 1997 al 1999, quando recita nella fiction Incantesimo, con Paola Pitagora e Delia Boccardo, interpretando Luciana Galli.

In seguito recita in altre fiction come Professione fantasma, Non lasciamoci più, Casa famiglia, Un caso di coscienza e Il giudice Mastrangelo, e nella soap opera Ricominciare. Raggiunge la massima popolarità nel 2003, anno dal quale veste i panni di Marina Giordano nella soap opera italiana più longeva e di maggior successo, Un posto al sole. Nel 2006 è tra i protagonisti dello show televisivo Notti sul ghiaccio, con Milly Carlucci.

Esordisce al cinema nel 1988 partecipando a due pellicole di successo, La notte degli squali di Tonino Ricci, e Delitti e profumi di Vittorio De Sisti. Dopo aver fatto parte tre anni dopo del cast di Paprika di Tinto Brass, recita da protagonista nella pellicola Fatalità di Ninì Grassia, al fianco di Nino D’Angelo. La sua carriera cinematografica prosegue fino al 2000 – anno di Ponte Milvio -, costituita, tra gli altri, dai film Bonus Malus, Io e il re e Fatal Frames – Fotogrammi mortali. Nel 2011 è protagonista, insieme a Philippe Leroy e Patrizio Rispo del film Vorrei averti qui, che tratta importanti tematiche adolescenziali.

Grazie alla sua carriera riceve, nel 2013, dall’Associazione Culturale Italiana di New York, un premio come attrice italiana più popolare all’estero. Inoltre, è stata ospite d’onore nel 2012, 2013 e 2015 al Festival della Canzone Italiana di New York.