Durante la scorsa puntata di AMici di Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso un nuovo ballerino: Nicolai Gorodiski.

Chi è Nicolai Gorodiski Amici: età, lavoro e curiosità

Nicolai Gorodiski è nato in Ucraina nel 1995 ma si è trasferito all’età di anno in Argentina.

Ha scoperto la danza per caso a 11 anni e in pochi anni fa notare il suo talento nei principali concorsi internazionali, Mosca e Varna, tra gli altri, e conquista già una serie di giovanissime fan con i video delle sue vibranti performance su Youtube.

Nicolai si è dipato in danza a Buenos Aires nel 2017 ed è stato lo scorso anno il ballerino di punta del National Ballet of Ukraine e precedentemente ha lavorato al San Francisco Ballet, al Royal New Zeland Ballet e al Croatian National Theater in Zagreb (Croazia).

Ad Amici Nicolai è entrato subito dopo Subito l’eliminazione di Ayoub che non ha superato l’esame di sbarramento.

Nicolai ha conquistato la maglia verde ed è così un ballerino del serale.