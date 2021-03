Chi è Miryea Stabile: età, lavoro, vita privata e curiosità

Miryea Stabile, dopo essere stata una delle protagoniste della nuova stagione di La Pupa e il Secchione e Viceversa, è ufficialmente una naufraga de l’Isola dei Famosi 2021

Chi è Miryea Stabile: età, lavoro e vita privata

Miryea Stabile ha 22 anni e vive a Brescia. Bionda, solare, autoironica e anche un po’ “svampita”, Miryea è una vera pupa e sa bene di esserlo.

Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes. Nelle sue frasi non mancano mai le parole “top” e “adoro”.

Fisico statuario, sguardo seducente, giustifica la sua totale ignoranza dicendo di soffrire di memoria a breve termine. Ma vive questa situazione con totale leggerezza e ilarità.

Dietro l’apparente “leggerezza” di Miryea si nasconde, però, un passato di sofferenza e non accettazione sia familiare che scolastico.

Ha fattola comparsa in diversi programmi come: “Take me out”, “Detto Fatto”, “Furore” e “Guess My Age”. E’ stata anche hostess per degli stand Yamaha e Ombrellina per delle gare motociclistiche. La sua partecipazione più importante tuttavia è quella a Ciao Darwin nella puntata “Belli contro Brutti” dove fa parte della squadra dei belli.

Di certo l’esperienza a La Pupa e il Secchione e viceversa è stata per lei un trampolino di lancio per entrare anche nel mondo dello spettacolo.