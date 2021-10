Miriam Leone è senza ombra di dubbio una delle attrici più apprezzate e conosciute del panorama cinematografico e televisivo italiano.

Grazie al suo fascino e al suo talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che da anni la seguono con grande affetto.

Ha partecipato ad diversi film di successo che le hanno consentito di conquistare una grandissima popolarità.

Chi è Miriam Leone: età, marito, altezza, peso, Instagram e vita privata

Miriam Leone è nata a Catania il 14 aprile del 1985. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie alla sua bellezza.

Nel 2008, infatti, partecipa a Miss Italia. Clamorosamente viene prima eliminata, poi ripescata e vince.

Nel 2010 arriva anche l’esordio nel mondo del cinema con la partecipazione a Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso. Nello stesso anno partecipa anche a Il ritmo della vita.

Nel corso degli anni grazie al suo incredibile talento diventa una delle attrici più ricercate sia per il piccolo che per il grande schermo.

E’ stata protagonista in film come ad esempio Fratelli unici, La scuola più bella del mondo, Un paese quasi perfetto, In guerra per amore, Fai bei sogni, Metti la nonna in freezer, Il testimone invisibile, A Cup of Coffee With Marilyn e L’amore a domicilio.

L’ultimo film che la vede protagonista, almeno sin qui, è Marilyn ha gli occhi neri. Per quanto concerne la televisione ha partecipato a fiction come Il tredicesimo apostolo, La dama velata e I Medici.

Miriam Leone: vita privata

Miriam Leone si è sposata nello scorso mese di settembre con Paolo Carullo, il matrimonio si è tenuto a Scicli, in provincia di Ragusa.

Al momento è operatore del mondo finanziario e Associate Partner, a capo dello sviluppo del business, presso la società Aliante Partner.

I due sono una coppia ormai da diverso tempo e hanno anche coronato il loro sogno d’amore.