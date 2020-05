Uno dei protagonisti della Fiction di Rai 1 ovvero Nero a Metà è Miguel Gobbo Diaz che veste i panni di Malik Soprani.

La fiction ha riscosso un grandissimo successo tanto che è stata riproposta in replica in queste settimane sempre ovviamente sul primo canale Rai.

Chi è Miguel Gobbo Diaz: l’attore che interpreta Malik Soprani in Nero a Metà

Miguel Angel Gobbo Diaz è un attore italiano, neanche trentenne, originario di Santo Domingo, ma naturalizzato italiano, per la precisione vicentino.

Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Miguel Angel è considerato un attore emergente dotato di grande talento. E’ stato uno dei protagonisti del film diretto da Claudio Fragasso: La Grande Gabbia.

«Sono arrivato in Italia a 3 anni, e cresciuto in Veneto, e in quegli anni non c’erano altri bimbi di colore: mi sono relazionato ben presto con il pregiudizio, infatti, ho passato la mia adolescenza a tentare di essere quello che gli altri volevano e si aspettavano da me, per essere accettato. Per fortuna, però, io ho incontrato molti ragazzi veneti che non avevano alcun pregiudizio, e ho avuto bellissime amicizie che conservo ancora oggi, e mi sostengono e mi seguono nel mio percorso di attore!»

La consacrazione al grande pubblico è arrivata proprio grazie al ruolo di Malik nella fiction di Nero a Metà.