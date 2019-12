Mercedesz Henger è una delle influencer più amate del web e uno dei personaggi televisivi più conosciuti del piccolo schermo.

E’ figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi e si è fatta conoscere per aver partecipato ad un reality e per le sue frequenti ospitate in tv.

Chi è Mercedesz Henger: età, fidanzato, mamma, curiosità, lavoro e vita privata

Mercedesz Henger è nata il 18 agosto del 1991 ed ha due fratelli, Riccardino e la più piccola Jennifer, nata dal matrimonio della madre con Massimiliano Caroletti nel 2009.

Con il padre Riccardo, scomparso prematuramente all’età di 59 anni, la ragazza dice di aver avuto un rapporto davvero speciale, di amore e sostegno reciproci.

Mercedesz ha vissuto in Inghilterra, dove ha scelto di proseguire gli studi in Psicologia, dopo aver frequentato la scuola internazionale San Giorgio a Roma, ma oggi è tornata in Italia.

Ha debuttato come attrice nel film Dance of New York con Martin Scorsese, mentre nel 2008 ha recitato insieme a sua madre nel film Bastardi, e in seguito sempre con mamma Eva nel film Torno a vivere da solo di Jerry Calà.

Si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver partecipato all’Isola dei Famosi.

Per quanto concerne la sua vita privata Mercedesz Henger è fidanzata da diverso tempo con Lucas Peracchi. Nei salotti televisivi si è parlato spesso proprio del loro rapporto.