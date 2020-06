Melissa Satta è una show girl e modella italiana famosa per essere stata una velina del programma di Canale 5 Striscia la Notizia.

Chi è Melissa Satta: età, lavoro, marito, figli e curiosità

Melissa Satta è nata a Boston il 7 febbraio 1986 da genitori sardi di origine sassaritana che si trovavano lì per lavoro. Durante il liceo ha praticato sport come il karate che ha praticato a livello agonistico ed ha giocato a calcio con la squadra femminile del Quartu Sant’Elena.

Nel 2004, dopo aver conseguito il diploma di Liceo classico, si trasferisce a Milano per iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo.

Dal 26 settembre 2005 acquista notorietà vestendo i panni di velina a Striscia la notizia, insieme a Thais Souza Wiggers. Nell’estate del 2006 si affaccia alla recitazione ottenendo un ruolo nella fiction Mediaset Il giudice Mastrangelo 2 ed una parte minore nel film Bastardi.

Nell’estate del 2007, dal 18 al 28 luglio, veste i panni di conduttrice presentando insieme ad Alessandro Cattelan la tappa palermitana del TRL On Tour (in onda su MTV), il White Party Fashion Tv (sul canale satellitare Fashion TV) ed alcune tappe del Veline in tour.

Finita l’avventura come velina viene chiamata ad affiancare Teo Mammucari nella conduzione del game show di Italia 1 Primo e ultimo (ispirato ad un format inglese della Endemol), al termine del quale parte per gli Stati Uniti d’America dove viene scelta per la campagna stampa americana del marchio Wella.

Dal 2013 al 2018, per cinque stagioni consecutive, è il volto femminile del talk calcistico di Italia 1 Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, al fianco di Pierluigi Pardo. Nel 2017 è comparsa nel videoclip di In The Town, singolo di Sergio Sylvestre e Gabry Ponte.

Il 5 ottobre del 2018 esce il suo libro autobiografico dal titolo “M come Melissa”, scritto con l’autore Paolo Fontanesi, edito da Mondadori Electa.

Ha avuto una relazione con il personaggio tv Daniele Interrante. Nel novembre 2011 si fidanza con il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boateng: il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, nasce il loro primo figlio Maddox Prince Boateng.

La coppia si è sposata il 25 giugno 2016 a Porto Cervo e si è separata consensualmente nel gennaio 2019, per poi ritornare insieme nel luglio 2019.