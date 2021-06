Max Giusti è tra gli attori, comici e conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano per la sua allegria.

Chi è Max Giusti Pechino Express: età, moglie, figli, carriera e vita privata

Nato a Roma il 28 luglio 1968, è cresciuto nel quartiere romano Portuense, intraprendendo da giovanissimo la carriera televisiva.

Ha esordito sul piccolo schermo nel 1991 prendendo parte a due programmi di Rai 2, Stasera mi butto e Ricomincio da due. Nel 1993 partecipa a Mi raccomando insieme a Massimo Ranieri mentre in seguito prende parte a Mio capitano (1996) e al programma umoristico Seven show (1998-1999).

Nel 2001 è tra i conduttori di Stracult, trasmissione in cui apparvero anche Max Tortora ed Éva Henger, che acquisì molta popolarità. Ha messo in mostra le sue doti di imitatore in Quelli che il calcio, La grande notte del lunedì sera.

Nel 2005 presentò Gli isolati, programma satirico basato sul reality show L’isola dei famosi, che ebbe un buon successo di pubblico e di critica. Nell’estate del 2006 conduce con Sabrina Nobile la prima stagione di Matinée, in onda su Rai Due.

Sempre nel 2006 è nel cast della fiction della RAI, Raccontami, con la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco, dove interpreta il ruolo del maresciallo Mollica.

Nel 2007 ha assunto la conduzione di Stile Libero Max, show che ripropone il format di Libero reso famoso da Teo Mammucari. Nel 2007 entra da coprotagonista nel ruolo dell’Ispettore Raffaele Marchetti nel cast di Distretto di Polizia 7.

Dal settembre 2008 conduce una delle più importanti e controverse trasmissioni di Raiuno, Affari tuoi, sostituendo il collega Flavio Insinna.

Nella primavera 2010 continua la sua attività di conduttore con lo show Stasera è la tua sera, in onda per quattro giovedì consecutivi in prima serata. Nel giugno 2010, è protagonista, insieme a Fabrizio Frizzi, del varietà Attenti a quei due – La sfida.

Dal gennaio 2013 presenta il nuovo varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi, affiancato dalle attrici Laura Chiatti e Donatella Finocchiaro, e dallo showman Cristiano Malgioglio.

Dall’11 settembre al 20 novembre 2015 è concorrente del programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Per quanto riguarda il teatro è stato invece autore ed attore di numerose commedie teatrali insieme all’amica e allora sua fidanzata Selvaggia Lucarelli. Nel 2001, al teatro Palatenda di Roma, ebbe l’occasione di lavorare insieme a Dario Fo ed Enrico Montesano in Rassegna Mostrocomico.

Sempre del 2001 è Il GladiAttore mentre l’anno successivo diede vita a Lo scemo del villaggio globale, sul tema della globalizzazione affrontato ovviamente con sarcasmo.

Al cinema ha esordito nel 2000 con la commedia di Carlo Vanzina E adesso sesso; in precedenza aveva fatto parte del cast del film per la televisione Ladri si nasce di Pier Francesco Pingitore e del sequel di quest’ultimo, Ladri si diventa, entrambi in onda su Canale 5.

Nel 2010, per la prima volta nella sua carriera, presta la voce ad un personaggio animato, Gru, il protagonista del film della Universal Pictures Cattivissimo me, ruolo che manterrà anche nei seguiti.

E’ sposato con Benedetta Bellini dal 2009: i due hanno due figli di nome Metteo e Caterina.