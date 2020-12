Matteo Bocelli è il secondo figlio di Andrea Bocelli e come il padre coltiva la sua grande passione per la musica.

Chi è Matteo Bocelli figlio Andrea Bocelli. Lavoro, età, fidanzata e carriera

Matteo Bocelli è nato nel 1997, ha un fratello più grande Amos, di due anni. Matteo ha anche una sorella piccola, Virginia, nata dal secondo matrimonio del padre.

Come detto in precedenza sta cercando di coltivare la sua passione per la musica e per il canto.

In tal senso ha studiato presso il conservatorio di Lucca e nel frattempo gira il mondo salendo spesso sul palco insieme al padre.

Per lui non solo musica ma anche moda. Paul Marcian-proprietario dell’azienda Guess-lo ha notato e ha deciso di farlo posare insieme a Jennifer Lopez.

Nello scorso mese di febbraio ha avuto il privilegio si salire sul palco del Festival di Sanremo per duettare insieme al padre.

Andrea e Matteo Bocelli hanno scalato le classifiche mondiali grazie alla canzone Fall on me, con la quale sono salite in vetta a tutte le Chart.