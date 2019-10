Ha esordito ad Amici Celebrities anche Massimiliano Varrese è uno degli attori più conosciuti del panorama televisivo e cinematografico italiano.

Grazie alla sua simpatia, al suo fascino e al suo talento, ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

Nel corso delle prime due puntate di Amici Celebrities ha dimostrato sia di saper ballare che di saper cantare.

Chi è Massimiliano Varrese Celebrities: età, carriera, fidanzata e curiosità

Massimiliano Varrese è nato a Roma, il 5 gennaio del 1976. Inizia la sua carriera partecipando a Carramba! Che fortuna, programma condotto da Raffaella Carrà.

L’anno successivo esordisce a teatro con il musical Sono tutti più bravi di me, con la regia E. Giordano e per il quale scrive anche il brano portante insieme ad Ambrogio Sparagna, mentre l’anno dopo è la volta della pièce teatrale The Beautiful Thing, diretto da B. Montefusco.

Nel 1999 esordisce come attore in televisione con Operazione Odissea. Da qui prende il via una carriera ricca di soddisfazioni.

Di seguito alcuni dei telefilm dei quali è stato protagonista Varrese: Il bello delle donne 2 e 3, Carabinieri, Grandi Domani, Il sangue e la rosa.

L’esordio al cinema è datato 2002 con Velocità massima, negli anni seguenti è il protagonista di: Fuoco su di me, Alice, Il figlio più piccolo, Il mistero di Laura.

Attualmente ha deciso di mettersi nuovamente in gioco partecipando ad Amici Celebrities, la versione “Vip” del consueto talent di canale 5.