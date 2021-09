Martina Pedaletti è una commessa di Roma, ha raggiunto la popolarità mediatica con la partecipazione al programma: Matrimonio a prima vista, su Real time.

All’interno del programma sposa e condivide la sua esperienza televisiva con Francesco Muzzi, suo attuale marito.

Chi è Martina Pedaletti: età, marito, lavoro, curiosità e vita privata

Martina Pedaletti è nata a Roma 36 anni fa, lavora come commessa e bartender, è una persona molto solare e ama il contatto con le persone.

La giovane donna ha incontrato il suo grande amore quasi per scherzo, infatti come spesso ha dichiarato non avrebbe mai immaginato di innamorarsi davvero all’interno del programma.

Fortunatamente lo staff dell’edizione a cui i due hanno partecipato è stata davvero efficiente.

Non solo hanno scelto personalità con una grande affinità elettiva ma anche provenienti dallo stesso luogo geografico. In modo tale da ridurre all’osso gli argomenti di discussione.

In un primo momento Martina non sembrava essere molto attratta da Francesco in quanto essendo lei una grande appassionata di sport e amante del fisico statuario.

Non riusciva a vedere nel paffuto compagno una persona che potesse attrarla fisicamente.

Nonostante le diversità fisiche e caratteriali, Martina e Francesco hanno continuato la loro conoscenza anche fuori dal programma e ad oggi sono ancora una coppia.

Questa sera saranno concorrenti del programma D’amore e d’accordo condotto da Katia Follesa, su Real time.

I due si sfideranno con altre due coppie e i concorrenti che mostreranno una maggiore affinità di coppia saranno i vincitori.